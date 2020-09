Se viralizó en Facebook el gesto de una perrita de Brasil que no dudó en subirse al parachoques de una ambulancia para acompañar a su dueño, quien tuvo que ser trasladado a un hospital tras sufrir un desmayo.

A finales de agosto, el hombre se encontraba paseando junto a su mascota, en la ciudad de Uruguayana, cuando se desvaneció de un momento a otro, informaron medios locales. Tras un aviso a emergencias, una ambulancia llegó al lugar para atender al hombre y trasladarlo a un nosocomio.

El can no quiso dejarlo solo y, poco después de que los paramédicos subieran a su dueño al vehículo, no dudó en saltar al parachoques para viajar junto a él.

El hecho fue captado por Anderson Fechner Bahi, un testigo que registró la escena y la difundió a través de su cuenta de Facebook. "El cachorro quería ir en la ambulancia con su dueño y lo logró”, escribió.

En otro video, se puede ver que los paramédicos abren la puerta de la ambulancia para que la perrita pueda viajar de forma más segura junto a su dueño.

