La cifra de desempleados se disparó en épocas de pandemia por el coronavirus. Muchos perdieron su trabajo y pasaron a ser parte de esta lista. Sin embargo, a todos no les afectó de la misma forma porque supieron reponerse y es el caso de este hombre que se volvió viral en redes sociales porque se convirtió en millonario con un negocio propio.

Cuando te pasa alguna tragedia o una situación inesperada, no puedes quedarte estático. Si te despiden del trabajo, es necesario buscar la forma de encontrar otro empleo o una forma de subsistir para evitar quedarse deprimido en casa. Una salida a esto puede ser crear tu propio negocio con una pequeña inversión pensando en el futuro.

Así le sucedió a un joven que fue despedido de su trabajo en medio de la pandemia por covid-19. El ahora empresario emprendió su propio negocio. Los resultados fueron exquisitos. Generó 1 millón de dólares (más de 19 millones de pesos) en tan sólo 10 meses. ¿Cómo lo hizo? Utilizó una computadora, teléfono e internet para hacerlo posible.

El protagonista de esta historia se llama Ben Gulliver y no se quedó de brazos cruzados cuando le dijeron que no seguiría trabajando en el lugar de siempre. Su trabajo era como consultor en un estudio de peluquería en Romford al este de Londres, Reino Unido. La pandemia no le vino bien y perdió estabilidad con esta decisión.

Y es que aunque se quedó sin nada en plena pandemia por covid-19, buscó salir adelante. Para sorpresa de muchos, en tan sólo 10 meses se volvió millonario. ¿Cómo lo hizo? En el video podemos ver la historia de éxito de este joven que se convierte en un ejemplo para muchas personas que buscan salir adelante a pesar de las adversidades.

Con tan solo 20 años, ya sorprende al mundo por su capacidad y tomó la decisión de emprender e inició su propia empresa. En primer lugar, comenzó a vender ciertos dispositivos de limpieza de dientes para todo público. Su ganancia aumentaba a los 16 mil dólares por día y era todo un boom. Al ver los buenos resultados, decidió vender su negocio a un inversionista de Estados Unidos por una suma significativa. Después ocupó ese dinero para comercializar equipos de gimnasio y otros productos vía Amazon.

“No estaba disfrutando mucho de mi trabajo vendiendo trasplantes de cabello a la gente y cuando nos dieron de baja pensé que tenía que ir por esto. Comencé a investigar en YouTube para ver qué proyectos comerciales podía hacer. Empecé a pensar en lo que la gente necesitaría durante el encierro y mi primera idea fue comprar y vender un dispositivo de limpieza de placa dental debido a que todos los dentistas estaban cerrados”, contó a BBC News.

El joven es parte de una historia de éxito y ha logrado ganar grandes sumas de dinero. Ha llegado a obtener cerca de 275 mil dólares en un solo mes con solo artículos de limpieza. Si bien es cierto, comenzó en el garaje de sus padres, ahora se le presentó la oportunidad de extender su negocio con una oficina en Bewdley.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Grupo musical se vuelve viral por emitir sonidos históricos de Disney y Windows acapela