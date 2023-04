¿Qué se celebra? El viernes 28 de abril las personas tendrán una nueva oportunidad para alistar sus maletas e irse de viaje para conocer nuevos y maravillosos lugares al interior del país. Y es que esta fecha ha sido declarada oficialmente como día no laborable en el territorio nacional. Si bien esto ha emocionado a muchos, algunos aún no conocen por qué se da todo esto. Aquí te lo contamos.

Luego de los feriados por Semana Santa, a inicios de abril, los trabajadores, principalmente, del sector público podrán tener un nuevo día libre para disfrutarlo con los amigos, en familia o realizando viajes al interior del país.

Y es que el viernes 28 de abril ha sido considerado como día no laborable en todo el país. La decisión fue adoptada por el Gobierno Central, a finales de 2022, y quedó plasmado en un Decreto Supermo.

Pero si bien esta noticia alegró a muchos que ya piensan cómo aprovechar este día libre, algunos no saben por qué se declaró día no laborable.

La actividad turística incrementa durante los feriados o días no laborables (Foto: GEC)

¿POR QUÉ SE DECLARÓ DÍA NO LABORABLE EL 28 DE ABRIL?

Desde el 2019 la actividad turística quedó suspendida debido a la pandemia por el coronavirus. Por aquella época las autoridades recomendaron tomar las precauciones del caso. Sin embargo, pasada esta etapa el Gobierno Central se ha mostrado a favor de impulsar el turismo en todo el territorio nacional.

Por ello, es que a través de la Resolución Ministerial N° 123-2022-MINCETUR, el 2 de mayo de 2022, fue aprobado el Plan de Emergencia del Sector Turismo. Se indica que el sector turismo atravesaba una lenta reanudación de actividades por lo que se acordó la “Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo 2022-2025″, a través de la Resolución Ministerial N° 138-2022-MINCETUR.

Es decir, se acordó fortalecer la promoción del turismo interno en el marco de los feriados largos para incentivar los viajes intra e interregionales.

El Gobierno busca incentivar el turismo interno con la declaración de días no laborables. (Foto: GEC)

¿CUÁLES SON LOS DÍAS NO LABORABLES DEL 2023?

Se debe tener en cuenta que en diciembre de 2022 se publicó en El Peruano el Decreto Supremo N° 151-2022-PCM a través del cual quedan oficialmente establecidos los días no laborables compensables para los trabajadores del sector público en este 2023. Así tenemos:

Lunes 2 de enero

Viernes 28 de abril

Viernes 30 de junio

Jueves 27 de julio

Lunes 9 de octubre

Jueves 7 de diciembre

Martes 26 de diciembre

¿QUIÉNES DESCANSARÁN DURANTE EL 28 DE ABRIL?

Teniendo en cuenta que el viernes 28 de abril es día no laborable y no feriado los trabajadores del sector público podrán descansar. Sin embargo, según informó Andina, estas horas no trabajadas deberán ser compensadas durante los próximos diez días posteriores.

Asimismo, el empleado deberá recuperar esas horas cuando el titular de cada entidad pública así lo establezca de acuerdo a sus necesidades.

¿QUÉ PASA CON LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO ?

En el caso de los trabajadores del sector privado que deseen descansar ese día, de forma voluntaria, deberán coordinar con los jefes responsables de su entidad. Asimismo, deberán determinar cuándo y cómo será la forma en que se recuperarán las horas.