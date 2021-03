De los acertijos visuales que están retomando protagonismo en redes sociales, los test de personalidad toman la delantera. ¿Quieres conocer aspectos de tu forma de ser en la actualidad y mirar con mejor actitud el futuro? Pues déjanos ayudarte con una simple prueba.

Lo que te proponemos es fácil. Tienes que mirar la imagen que acompaña esta nota y descifrar: ¿qué es lo primero que viste? De acuerdo a ello, esta prueba psicológica nos da resultados distintos para cada uno y te va a ayudar a dar lo mejor de ti para el futuro próximo.

Imagen del test

Pues veremos sin más rodeos la imagen que pertenece a este test viral. Nos topamos con una composición gráfica que tiene varias cosas visibles y otras no tanto. Solo una respuesta concreta -lo más posible- a qué es lo primero que ves hará que lo que leas líneas abajo sea más propicio para ti. Pero ojo, no hagas trampas y ve primero la imagen antes de la solución.

Responde lo que viste en primera instancia y sabrás una revelación oculta de tu personalidad. (Difusión)

Respuestas del test viral

La mujer de vestido

Si viste primero a la mujer de vestido eres una persona enamorada de la apariencia física, que suele ser vanidosa y con la necesidad de lucir bien ante los demás. Te encantan los elogios, sobre todo si te ayudan a mejorar tu estilo.

Esto no quiere decir que juzgues a las personas por su apariencia o que estés obsesionado con la tuya, pero dicho factor sumamente importante para ti.

Es común que te compares con los demás. En caso de que esa comparación no te resulte favorable, tu estado de ánimo puede decaer y, durante esos episodios, tiendes a engrandecer tus inseguridades.

El río

Si el río fue lo primero que vieron tus ojos significa que estás enamorado de tu trabajo. Aunque eres consciente de que necesitas un equilibrio, eres adicto a este aspecto de tu vida.

Sueles tener dificultad de sobreponer a tus seres queridos ante tus objetivos profesionales. Además, le das gran importancia al estatus social y material.

El puente

Si lo primero que observaste fue el puente, significa que eres una persona que se caracteriza por su falta de empatía. Esto no quiere decir que seas “de piedra”, pero no sueles prestar atención a los sentimientos de los demás.

Esto no es a propósito, generalmente lo haces sin pensar. Cuando alguien te dice que está bien, le crees y no profundizas en ello. Rara vez les preguntas a tus seres queridos cómo están. Debido a esto, ellos saben que no eres la persona más emocional y, por lo tanto, no suelen preocuparse por ti.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Impala escapa de voraz cocodrilo y a unos metros lo esperaba un leopardo. (LatestSightings/TikTok)