¿Qué tan rápido puedes calcular mentalmente una sucesión aritmética como estas de enfoque navideño? En este novedoso reto viral, uno de los favoritos en redes sociales como Facebook, solo tienes poco más de un minuto para hallar las respuestas correctas. ¡Demuestra que eres el mejor y que nadie te gana en matemáticas! Ah, desafía luego a tus amigos.

Hay que ser sinceros, por algo este desafío ha sido tendencia entre los usuarios de las redes sociales de países como España, Argentina, Colombia, México o Estados Unidos. Y es que han sido muy pocos los usuarios que han dado con la solución matemática. Es más, a ellos les dieron solo 30 segundos, pero nosotros somos más benevolentes y te brindamos un minuto para que des con la respuesta.

Ojo a lo que ves en la gráfica. En la primera fila, podrás notar que la suma de dos bastones tienen como resultado 10. En la segunda, hay un bastón al cual se le multiplica una campana y se le adiciona otra de ellas para dar 12. En la tercera hay una compleja operación en la que también está incluido un gorro navideño y da como resultado el bastón. ¿Qué debo hacer? Pues debes identificar el valor de cada ícono u objeto.

IMAGEN VIRAL

Responde correctamente el desafío visual y da la respuesta numérica de la serie aritmética. (Difusión)

¡Muchas felicidades por haber resuelto el desafío en el minuto que te solicitamos! ¿Qué? ¿Después de ese tiempo, aún no has logrado dar aún con todas los valores? Sentimos haberte puesto un desafío tan complicado, pero te habíamos advertido que no iba a ser fácil. Pero ojo, no te sientas mal, es que no es un reto ‘disponible’ para todos. Tal es así que solo un grupo selecto lo ha encontrado en ese parámetro de segundos.

Solución del viral

En la primera fila cada cono de azúcar representa un 5, siendo así la suma de ambos un 10. En la segunda, el cono (5) será multiplicado por una campana y luego sumado con otra similar. En este caso el número que se requiere para ello es el 2, por lo que solo quedará pendiente despejar la última variable.

En la tercera, y última fila, deberás realizar dos multiplicaciones y luego restar ambos resultados. En este caso podrás determinar que el número faltante es 1, por lo que finalmente habrás resuelto este acertijo matemático.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Inédita propuesta de matrimonio a su novia con cinco opciones de anillos. (Instagram/ichillwillfixit)