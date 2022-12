Este viernes, Croacia dio otra sorpresa en el Mundial Qatar 2022, luego de vencer 4 a 2 a Brasil en penales. Para algunos, sin embargo, esta derrota se gestó hace unos días, cuando el jefe de prensa de la ‘canarinha’ maltrató a un gato que luego fue adoptado y que recibió el nombre de “Hexa”. Al parecer la compensación no funcionó... y de inmediato fue bautizado en las redes sociales como la “maldición del gato”. Los memes no se hicieron esperar y se hicieron viral.

Cuando Vinicius Jr estaba en conferencia el pasado miércoles, un gato se hizo presente y se colocó en la mesa. Ante la mirada incrédula de todos, incluido el mismo delantero de Real Madrid, el jefe de prensa de la ‘verdeamarelha’ lo agarró del lomo con las dos manos y lo lanzó al piso, situación que provocó una reacción negativa en todo el mundo y las redes sociales por la manera en que lo hizo.

Tras lo ocurrido, un reportero le preguntó al técnico de Brasil qué había pasado con el gato. “¿Qué pasó con el gato? Pregúntale a él, que lo echó”, dijo Tite, mientras se reía y señalaba al “culpable”.

Los gatos en el Islam

Para el Islam, los gatos son prácticamente animales sagrados ya que eran los preferidos del Profeta Mahoma. Así, el maltrato dirigido hacia estos animales en particular es considerado un pecado y motivo de castigo divino. Por esta razón, la situación generó polémica de la que seguramente el jefe de prensa brasileño, Vinicius Rodrigues, pensó que iba a generar cuando protagonizó el hecho.

Rodrigues había explicado su versión de los hechos: “Yo no le hice nada al gato, lo puse al lado. No voy a maltratar a un animal. Sé todo lo que se dijo en las redes sociales, no lo puedo manejar. Ya está”. La maldición del gato ahora es un tema del que varios hablan en las redes sociales.

Mira el video viral del gato

Memes de la maldición del gato

Brasil y la maldición del gato: maltrato, adopción y eliminación del Mundial Qatar 2022. (Foto: Twitter)

