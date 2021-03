Los desafíos visuales que te piden encontrar el error o lo que anda mal en la composición son los que más han calado en los usuarios de las redes sociales. Ellos (ustedes) vienen en busca de retos que los hagan llegar a sus límites y así entrenar la parte cognitiva, al mismo tiempo que entretenerse.

A continuación, seremos testigos de un ejemplo de ellos. Una prueba visual que es simple: la imagen está compuesta por una madre, tres niños, un gato, lo que viene a ser una escena de un desayuno común y corriente -no, el error no está en la falta que hace el padre-, pero que en las pocas cosas que hay en ella, existe un error hecho al propósito para inyectarle dificultad.

¿Te crees capaz de ubicar ese error en solo 20 segundos? Recuerda que este tipo de notas entretenidas y didácticas son una parte integral de todas las culturas y es una de las formas más viejas de interacción social humana, pero cayeron ‘como anillo al dedo’ en estos meses que nos azota la pandemia del Coronavirus y necesitamos distracción.

Imagen viral

Pues vamos al lío y dejemos el ‘floro’ a un lado. La imagen, como ya lo hemos mencionado, propone encontrar el error gráfico en la imagen de esta señora con sus tres retoños y un gato que componen el ‘desayuno pre-escolar’ que muchos verían normal, pero ese error está a simple vista, aunque se les escapa a muchos.

Halla el error poco perceptible en el viral del desayuno de los niños en el que muchos usuarios fallan. (MDZol)

En países como Estados Unidos, México o España este desafío le ha traído más de un dolor de cabeza a cientos de cibernautas, quienes a través de sus comentarios manifestaron lo complicado que es cumplir con este reto debido al tiempo.

Solución del reto

¿Fue fácil hallarlas? ¿Necesitas más tiempo? ¿Requieres de una pista? Pues no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios sin objetos, colores y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Si por más que buscaste entre todos los rincones de la imagen no pudiste dar con el error, en nuestra galería te dejamos con una imagen que te muestra la solución de este desafío. Ojo, tienes que revisar y llegar hasta la tercera imagen para dar con la respuesta y así, tras lograrlo, retar a tus amigos en las redes sociales para que la comunidad crezca.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

