Te pedimos que no ‘cunda el pánico’ porque va a ser un verdadero lío encontrar al panda. Es que sí, la respuesta no va a estar rápidamente disponible si solo ves con los ojos, por más insólito que parezca lo que acabas de leer. Tienes que ver con la mente. ¿Con la mente? ¿Qué tan difícil es eso? Pues despéjala y comprenderás, solo así podrás ver ‘más allá de lo evidente para dar con la solución a un reto tan complejo como este.

Consideramos que este desafío es un verdadero reto, por lo que se les hará un mundo lograrlo resolver. Pero, si eso pasa, descuida, tenemos la respuesta y otras pruebas para ti, menos complicados y a tu nivel, para que sigas demostrando toda tu capacidad. Sin embargo, volviendo, te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica. Recuerda, tienes solo 20 segundos para este acertijo visual.

Nuestro desafío viene dando la hora en redes sociales porque solo algunos de los usuarios de países como España, Argentina, México, Estados Unidos Colombia o Perú lograron dar con la respuesta en el tiempo estimado. Para esta ocasión, lo que vemos en la imagen viral son varios objetos de blanco y negro, pero lo que tienes que buscar es un oso panda. ¿Lograrás verlo? Sí, confiamos en ti.

IMAGEN VIRAL

Ubica al panda entre los objetos de blanco y negro de este desafío. (Difusión)

Sea por un detalle u otro, esos objetos nos dan la idea de que se cumple un patrón y no hay mucha diferencia. Aunque parezca imperceptible, este desafío que te complicará este día, tiene una solución y más rápida de lo que creer. Tu misión no debe salirse de los parámetros de lo que te pide la prueba. Debes recordar que este tipo de notas te ayuda siempre, sea de una u otra forma, a mejorar tu capacidad cognitiva, cómo percibes las cosas y tu agilidad mental.

Ya pasaron algunos segundos más. ¿Crees haber encontrado la solución pero no estás seguro si efectivamente lo es? No te preocupes, a continuación, te compartimos la respuesta de este reto visual que ha puesto de cabeza las redes sociales. Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en prestarle atención a los detalles. ¿Te lo imaginabas?

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Sí, lo sabemos. Este es el párrafo al que no querías llegar, sabíamos que iba a ser difícil de resolver por ti solo, pero sabemos que a veces las cosas no salen como esperábamos. Al parecer, aún no has encontrado la respuesta y no te preocupes, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una mente 10/10 que dieron con la solución rápido. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

Solo tienes que mirar con atención los detalles del contenido y diferenciar la forma de las posiciones de las orejas, la nariz y boca. Si fijas tu mirada hacia cada uno de ellos, darás con aquel animal hacia la izquierda de la gráfica, al medio. Ese es. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos dirigirte hacia la tercera imagen para que puedas revisarla con detenimiento.

Solución: aquí se halla el panda entre los objetos de blanco y negro de este desafío. (Difusión)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

