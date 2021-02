La búsqueda del animal escondido junto al elefante es más complicada que todo el recorrido que hace Liam Neeson como Bryan Mills en busca de Kim en las taquilleras tres películas de Hollywood. Este desafío es muy complicado, pero confiamos en que podrás hacerlo.

Actualmente, son muchos los usuarios que han tratado de probar su percepción y rapidez mental para encontrar el animal oculto que presenta este reto que se volvió viral en Facebook y que seguramente te pondrá hoy contra las cuerdas. ¿En que consiste este? Pues en nada más y nada menos que hallar el mamífero escondido al costado del elefante.

¿Así de sencillo? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que este animal no es fácil de percibir a simple vista. No obstante, hay una manera de hallarlo y he aquí el reto. ¿Te animas a buscarlo? Ojo, no vale hacer trampas ni recibir ayudas.

Imagen completa

Llegamos a la imagen en cuestión y te la mostramos en todo su esplendor. Podrás mirarla completa, pero hemos de advertirte que tendrás que tener algunas cosas en consideración: si solo mirarás la imagen con tus prejuicios, puedes errar, por lo que debes mirar más allá de lo evidente. No des por comprendido ninguno de los detalles y triunfarás.

Ubica al animal que está oculto junto al elefante del reto viral. (Pinterest)

Son muchos los usuarios que han tratado de sobrepasar sus límites, pero fueron muy pocos los que lo lograron. Para no hacértela tan complicado, te brindamos más detalles de este reto. Todo lo que tienes que hacer es mirar todos los espacios de la imagen y buscar la silueta del animal en cada detalle. ¿Así de fácil? Sí, bueno, no tanto. ¿Te crees capaz de hallarlo cuanto antes? Adelante.

Solución del reto

¿Tuviste problemas para encontrarlo? Imaginamos que si llegaste hasta este párrafo buscando la respuesta, es que el viral te superó. Pero no te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos.

Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos. Recuerda que este es uno de los desafíos más complicados con lo que te vas a topar en los últimos días, aunque no es imposible de resolver. Te darás cuenta cuando veas la tercera imagen de nuestra galería y sepas que la respuesta.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

