Pues este desafío no solo es difícil, sino que no está apto para todas las mentes -ni todas las vistas-. Este reto propone que debes encontrar la mínima diferencia entre todos los círculos para dar con aquellos que responden a un color en específico. Sí, así de complicado está que tiene a todos los usuarios de redes sociales contra las cuerdas.

Ojo a la imagen que te traemos a continuación. Esta composición, que te trae Depor , es parte de uno de los desafíos visuales que vienen siendo tendencia en redes sociales y fue publicado por Mdzol, responde a un complicado reto que trata de encontrar a los círculos que responden a un color en específico.

Lo que tienes que hacer con esta imagen que es tendencia en países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Colombia y España, es definir sobre la base de las tonalidades de color, cuáles pertenecen a las que pide el desafío.

Imagen viral

Pues llegamos a la imagen en sí y te la vamos a presentar, pero queremos que tengas algunas cosas en consideración para que no te dejes perder en este reto que es viral: si solo mirarás la imagen con tus prejuicios, puedes errar, por lo que debes mirar más allá de lo evidente, mirar fijamente.

Reto del círculo viral que está poniendo en aprietos a más de un usuario en redes sociales. (Mdzol)

Cientos han tratado de desafiar sus límites, pero muy pocos han logrado cosechar frutos. Ahora bien, a continuación te brindamos más detalles del reto que tiene loco a más de uno. Todo lo que tienes que hacer es mirar cada círculo e identificar los colores. ¿Así de fácil? Sí, solo que el gran detalle es que te puede confundir. ¿Te crees capaz de hallarlos cuanto antes? Adelante.

¿Qué pasó? ¿El tiempo te quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Respuesta del viral

Si llegaste hasta aquí y no das con la respuesta, no te sientas mal. Es uno de los desafíos más complicados con lo que te vas a topar en los últimos días, pero no es imposible de resolver. Te darás cuenta cuando veas la imagen y sepas que la respuesta.

Pero, ¿cómo puedo saber, ahora mismo, cuál es la respuesta si no doy con ella tras leer toda la nota? Pues es fácil. Ya a estas alturas, solo te podemos decir que debes ir hacia la tercera imagen de la galería de esta nota y ahí encontrarás la respuesta al desafío visual.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

