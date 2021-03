Nuevamente, contamos con un sinfín de desafíos visuales que son más que entretenidos y buscan retar tu vista, a la par de entretenerte y entrenar tu sistema cognitivo. Estás preparado? Ojo, el siguiente desafío no es apto para cualquiera, son ‘nivel experto’ y salen como pan caliente en tiempos de pandemia. Este la viene rompiendo en Facebook. No dejes pasar esta oportunidad.

Para ser sinceros, no será nada sencillo encontrar esas ollas que tienen cobre en lugar de oro, pues ha sido diseñado estratégicamente para que solo unos unos pocos usuarios que se enfrenten al reto puedan solucionarlo. Vamos, confiamos en ti y en tus habilidades para que te entretengas.

¿Estás preparado para el próximo reto viral que te traemos en Depor? Pues presta mucha atención a la siguiente nota y resuelve el desafío en el menor tiempo posible sin irte por las aristas de esta imagen creada por ‘Televisa’. ¿Preparado? Comencemos.

Imagen viral

Vamos a mostrarte la imagen en todo su esplendor. Ojo, revísala a detalle para que des con lo que te pedimos. Si quieres una pista, libra tu mente y te dará cuenta los detalles en toda la imagen y la que resalta para dar con la solución. Te dejamos con los demás.

Trata de encontrar todas las ollas que tienen cobre en lugar de oro. (Televisa)

¿Seguimos revisando la imagen por varios minutos y no damos con la solución? Pues no te preocupes. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se te haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Solución del reto

¿Fue fácil hallarlas? ¿Necesitas más tiempo? ¿Requieres de una pista? Pues no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Solo tienes que mirar con atención los detalles del contenido y diferenciar entre el color amarillo y mostaza, aproximadamente. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos dirigirte hacia la tercera imagen de nuestra galería principal para que puedas revisarla con detenimiento.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

