Luiz Felipe Salinas Almeida de 20 años pasó un mal rato luego que una persona le arrojó varios huevos desde un edificio para que deje de tocar su violonchelo, pero gracias a una persona que supo de esta terrible experiencia obtuvo la oportunidad de su vida para estudiar lo que más le gusta. Esta es la historia del músico brasileño que terminó en un final feliz .

Luiz toca su violonchelo en las calles, bares, restaurantes, tiendas y todo tipo de establecimiento de la ciudad de Santos. Lo hace para solventar los gatos de su hijo de un año. “Quiero tomar esto como un objetivo de vida. Al principio, fue una necesidad. Hoy en día es mi profesión y mi sueño. Quiero llegar a un día en el que no solo dependa de tocar en la calle”, dijo el joven al medio brasileño Só Notícia Boa.

Pero no solo eso, el joven intérprete también lleva su música a otras ciudades. A veces tiene que pasar la noche en su auto porque no alcanza para la estadía. “He pasado por todo tipo de problemas. Antes de tener un vehículo, solía dormir en la calle. Era aún más difícil. No esperes que haya una alfombra roja para ti tampoco, el comienzo de adaptarse en cada ciudad es lo más difícil”, indicó a Portal G1.

Un día, mientras tocaba en una calle de Santos, Luiz recibió un huevazo que terminó impactando en su violonchelo. Nunca sabrá exactamente por qué se lo lanzaron, pero él intuye que lo hicieron para que se callara. Lo que nunca imaginó tras publicar su mala experiencia en las redes sociales fue cómo terminaría todo. “La repercusión y el apoyo fue tan grande que ¡Me otorgaron una beca completa de música en la universidad UNIMES proporcionado por la rectora!”, publicó Luiz en su Instagram.

El joven artista recibió una beca completa para la carrera de Música en la Universidad Metropolitana de Santos (UNIMES). Además fue contratado para tocar en dos eventos y una serenata. Gracias a Renata Viegas, organizadora de uno de estos eventos, esto se hizo realidad. “Si puede tocar así con poca instrucción, imagínense cuando se convierta en músico”, dijo Renata Viegas a Portal G1.

