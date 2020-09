Gabriel Omar Batistuta no solo es una voz autorizada para hablar de fútbol, deporte en que es considerado como una de sus grandes leyendas vivas por su larga trayectoria en las canchas, sino también sobre otros temas más delicados como la política. Recientemente, las polémicas declaraciones del presidente argentino Alberto Fernández sobre el valor de la meritocracia provocaron que ‘Batigol’ hiciera una poderosa reflexión que remeció las redes sociales .

“Se me viene a la mente una pregunta. Mis padres me criaron en una casa de 5 x 3 metros; trabajando, estudiando, confiando en la justicia, me dieron un hogar más amplio. Yo continué sus ejemplos sacrificándome y respetando al prójimo. ¿Fui un idiota por respetar estos ideales?”, escribió ‘Batigol’ en Twitter aludiendo sus orígenes humildes, el esfuerzo de sus padres y su frucífera carrera como futbolista.

Si bien no lo nombró directamente, las palabras de Batistuta tenían como destinatario a Alberto Fernández por lo que había dicho en un acto público en la provincia de San Juan. “Lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años porque el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres”, precisó el mandatario.

“Entonces no es el mérito, es darle a todos las mismas oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Y mientras eso no ocurra en Argentina, no podemos estar tranquilos con nuestras conciencias porque sabemos que hay un tratamiento desigual. Y eso nos maltrata como sociedad, nos pone en un mal lugar como sociedad”, añadió Fernández, cuyas palabras desataron tanto posturas a favor y en contra .

