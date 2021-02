Te lo advertimos, este no es un reto fácil de resolver. ¿Estás listo? El siguiente desafío no es apto para todos. Prueba tu percepción con este reto que se encuentra dando la hora en estos primeros meses del año. Ojo, tienes menos de un minuto para solucionarlo y no será nada fácil. ¿Se retrasó o anda adelantado? Pues averígualo en el siguiente reto viral que se encuentra dando la hora en las redes sociales.

¡Hey! La web de Depor no para. Sí, como viene siendo hace varios meses, sigue sumándose a la ola de retos o desafío virales que son sensación en redes sociales. ¿Por qué? Pues porque estas notas generan entusiasmo entre los usuarios y les fortalece muchas habilidades a través del entrenamiento de la mente.

Ahora, ¿de qué va el reto? Como te lo mencionamos, pues solo es cuestión de revisar la composición gráfica y hallar ese reloj que no marca la hora igual que los demás. Sí, solo es un reloj que no está a la par de los demás y tienes que hallarlo en menos de 60 segundos.

IMAGEN COMPLETA

Vamos al lío. La siguiente imagen es la que viene dando la hora en redes sociales. Como suele ser, son varias figuras que se repiten y una de ellas esconde algo distinto. ¿Qué es? Ubica ese reloj ‘malogrado’ que marca la hora distinta en esta imagen viral en solo 60 segundos.

Identifica el reloj que marca la hora distinta en la composición tendencia en redes. (WeBuyAnyCar)

¿Pudiste encontrar a ese reloj que marca la hora diferente? Si no es así, te daremos una nueva oportunidad para hacerlo. A continuación te brindaremos la imagen y una pista para que vuelvas a ver la imagen del reto y lo intentes. El reloj ‘malogrado’ marca las 9, mientras que los demás las 10 en punto.

SOLUCIÓN DEL RETO

¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraba el rejos que marca una hora distinta en la imagen (Foto: Facebook)

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Profesora de aerobic grabó el inicio de un golpe de estado mientras bailaba y ni cuenta se dio (Video: YouTube)