Una modelo de OnlyFans ha afirmado que perdió su trabajo de tiempo completo como maestra después de que su exmarido revelara su doble vida a la escuela. Amy Kupps abrió una cuenta en este servicio premium en 2019 después de ser alentada por su excónyuge que cambió de opinión.

Lastimosamente, las cosas empezaron a cambiar para peor cuando su ex se puso celoso por toda la atención y los regalos costosos que estaba recibiendo de sus fans y seguidores. De hecho, muchos de esos regalos eran más extravagantes de lo que alguna vez él pudo regalarle.

“Cuando era más joven siempre quise estar en Playboy o ser actriz, pero crecí y me convertí en maestra con un esposo, así que ¿por qué lo habría considerado? Comencé de a poco, solo en Instagram publicando principalmente selfies de mi busto y labios mejorados”, comentó la exmaestra.

La ex-profesora Amy Kupps fue retirada del colegio cuando se descubrió que tenía un OnlyFans (Foto: Instagram)

Kupps es de Charlotte, Carolina del Norte, y anteriormente solía trabajar como profesora de historia. Sin embargo, en 2019, su exmarido le dio la idea de unirse a la plataforma de suscripción OnlyFans después de que notó que estaba recibiendo una enorme atención en su cuenta de Instagram, @amy.kupps93.

Kupps admitió que inicialmente, fue intimidante para ella comenzar en OnlyFans, pero cuando recibió el apoyo de su expareja, se sintió segura. Ella dijo: “Rápidamente lo entendí y fue tan encantador tener a mi esposo apoyándome. Me ayudó siendo mi fotógrafo y pensábamos juntos en nuevos contenidos. Realmente pensé que iba bien y éramos un equip “. Hasta la fecha, Kupps ha ganado casi $150,000 con OnlyFans.

Aunque ella y su ex esposo estaban trabajando en equipo para el contenido de OnlyFans, sus amigos, familiares y colegas no sabían sobre su doble vida. “Me encantaba tener este lado que nadie en la escuela conocía. Me sentí como un superhéroe travieso: maestra de día, tentadora de noche“, dijo Kupps.

Aunque tenía una doble vida, ella quería sobre todo proteger a los niños que enseñaba historia para que nunca la descubrieran (Foto: Instagram)

Pero las cosas se salieron de la pista como afirmó la modelo: “Mi esposo no podía soportar que hubiera hombres en línea que me mimaban con regalos mucho más caros que él”. Cuando la relación de Kupps con su ex se volvió amarga, su director la convocó para una reunión en la escuela. “Creo que sabía de qué se trataba incluso antes de llegar a la reunión”, dijo.

“Siempre había hablado con mi ex de cómo quería permanecer en el anonimato para los estudiantes, el personal y otros padres que soy amiga. Proteger a los niños es importante para mí“. Ella dijo que su ex esposo le había mostrado su página de OnlyFans a la escuela, lo cual era vergonzoso para ella.

“Fue incómodo. Estaba temblando de lágrimas y vergüenza. Me hicieron sentir tan pequeña y asquerosa. Me suspendieron mientras decidían qué hacer, pero no tenía sentido negarlo. Estaba tan mortificada que sentí que no tenía más remedio que renunciar. No pude seguir trabajando con esa gente“, recordó Kupps.

Ahora que ha perdido su trabajo a tiempo completo, Amy se dedica completamente a su OnlyFans (Foto: Instagram)

La mujer dijo que cuando se enfrentó a su ex, él confesó que la delató, pero también la hizo sentir avergonzada de su cuenta de OnlyFans. Kupps se divorció de su ex en diciembre de 2020 y ahora se centra en su propia cuenta. “Me resulta reconfortante conversar con hombres de todos los ámbitos de la vida. Me hacen sentir especial y querida“, dijo.

Kupps también ha planeado cirugías plásticas en el futuro. Había gastado $15,000 para realzar sus senos y pronto gastará más dinero para aumentar su busto para llegar a 34F. “También me gustaría tener implantes o inyecciones en los glúteos, tal vez una liposucción para hacer mi estómago más plano”, agregó.

