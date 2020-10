Los retos visuales abundan en internet. Y hay de todo tipo. En esta ocasión, te traemos un desafío inspirado en Star Wars, esa clásica saga de George Lucas, que ahora está en manos del poderoso Disney. Así que, si eres un seguidor de las Guerras de la Galaxia, este reto te va a encantar.

Este desafío, publicado por la cuenta de Twitter Darth Vader (@DepressedDarth), consiste en hallar a C-3PO en la imagen que presentamos abajo. ¿No recuerdas quién es ese personaje? Pues se trata del robot humanoide de color dorado, que fue construido por Anakin Skywalker y que aparece en las seis primeras películas de la saga de George Lucas.

La dificultad en hallar a C-3PO es que la imagen está llena de clones (o soldados) de diferentes modelos. Además, la imagen ha sido elaborada en blanco y negro, lo que le agrega más dificultad al reto viral.

Sin duda, este desafío óptico está complicado, pero no es imposible de realizar. Solo tienes que observar con tranquilidad toda la imagen, sin desesperarte, y mirarla las veces que quieras, pixel por pixel. El C-3PO está allí, oculto, esperando a que tú lo encuentres. ¡No lo decepciones!

Reto de hallar a C-3PO. (Imagen: Twitter @DepressedDarth)

Si pudiste ubicar a C-3PO, felicitaciones, eres muy ágil con tu vista. Pero si no lograste hallar al androide, no te preocupes, ya que te daremos la solución. De hecho, el reto tiene un pequeño truco. Y es que la silueta del robot no está completa, solo ibas a poder encontrar la mitad de ese personaje.

Y la mitad de C-3PO está ubicada en la parte derecha de tu pantalla, tal como se ve en la imagen de abajo. ¿La encontraste? No era tan difícil después de todo, solo tenías que haber estado muy atento y haberte percatado de cada detalle. Ahora podrás hacerle este reto a tus amigos o familiares.

Solución del reto. (Imagen: Twitter @DepressedDarth)

¿Y te gustó este reto visual? ¿Te pareció complicado? Lo bueno de este tipo de desafíos es que te divierten bastante. Si quieres pasar por más, puedes hacer clic en el siguiente enlace: más retos virales en Depor. Eso sí, te advertimos que algunos son más difíciles del que acabas de pasar, aunque otros son fáciles. Todo va a depender de cuánta atención le pongas a las imágenes. ¡Suerte!

