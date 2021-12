Con el paso de los años, Salt Bae no solo aumentó su popularidad a raíz de un video viral echando sal a las carnes, sino que convirtió a sus restaurantes en lugares altamente visitados para probar platos tan sofisticados como el bistec cubierto de oro que vende en 2 mil dólares. El turco Nusret Gökçe afronta una nueva polémica que se suma a los cuestionamientos al servicio que se ofrece en Nusr-Et Steakhouse de Londres y es que la organización sin fines de lucro PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales o People for the Ethical Treatment of Animals) lanzó una serie de cuestionamientos sobre él, ¿Qué sucedió?

Dawn Carr, directora de proyectos corporativos veganos en PETA, se refirió a los comentarios negativos que hacen los clientes sobre el trato que reciben y los dólares que tienen que pagar por sentarse en una de sus mesas. En los últimos días, diversos medios hacen eco de estas informaciones, pero ella afirma que esto no puede distraer la atención del hecho de que sirve carne de animales.

La crítica de PETA a Salt Bae

“Quizás la noticia de que el gran chef Marco Pierre White pronto empezará a servir bistecs veganos en sus restaurantes hará coincidir con Nusret Gökçe y lo inspirará a esparcir un poco de compasión en sus platillos (...) “Incluso los precios exorbitantes no pueden distraer la atención de la realidad de lo qué, o más bien quién, está en sus menús”, dijo Carr tal como reporta el medio ‘Ladbible’ .

La representante de PETA no dejó su crítica ahí pues también afirmó que “las vacas no quieren morir por nuestras comidas y criar animales para comerlos es un desastre ambiental”. A adicionó que se debe tomar en cuenta que la crianza de las reses y los animales que hay en el platillo generan gases de efecto invernadero que afectan al planeta y que “los alimentos veganos, de los cuales hay muchos, son siempre la mejor elección” y le recomendó a Salt Bae optar por estos para su menú, tal como lo hacen “los restaurantes más exquisitos, los chefs con estrellas Michelin de última generación y los consumidores sofisticados”.

Los precios de la carta de Salt Bae

Los precio del menú del restaurante de Salt Bae en Londres. (Foto: Nusr-Et Steakhouse London)

¿Quién es Salt Bae?

Nusret Gökçe, apodado Salt Bae, es un cocinero y restaurador turco propietario de Nusr-Et, una cadena turca de steakhouses. Su arte de cocinar y preparar la carne se convirtió en una sensación de internet.Posee formación como carnicero y cocinero.

Gökçe nació en Erzurum, Turquía, en 1983. Su padre era minero. Debido a los problemas financieros que su familia estaba pasando, abandonó la escuela en el sexto grado y comenzó a trabajar como aprendiz de carnicero en el distrito Kadıköy de Estambul a los trece años y de allí pasó a trabajar en asadores turcos durante más de 10 años. Es de origen kurdo.

