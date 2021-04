Twitter | Un video viral es capaz de volver famoso a alguien de forma inmediata. Tal ha sido el caso de Demetria Euán, una señora de 88 años que fue captada trepando árboles para conseguir frutas en la localidad de Tizimín, Yucatán, México .

La grabación fue hecha por uno de los nietos de la mujer, cuyas tomas terminaron siendo compartidas por numerosos usuarios en Twitter y otras plataformas sociales. Fue así que cientos quedaron maravillados al ver la agilidad de la anciana.

“A mis 35 años, no gozo de esa destreza. Solo recoger una hoja me causa dolor de espalda y me canso levantando el control remoto”, comentó un tuitero.

Sorprende abuelita de #Tizimín que baja cayomitos del árbol con bastante agilidad pic.twitter.com/03AhYO8iHi — novedadesyuc (@NovedadesYuc) March 31, 2021

CHICLERA

El revuelo ocasionado por el clip, cuyo número de reproducciones sube a cada hora que pasa, motivó a muchos medios a buscar más detalles de la abuelita. Entre ellos se encontraba el portal Por Esto .

Según indicó la hija de Demetria, Verónica Sánchez, la protagonista del video viral de Twitter obtuvo su habilidad tras trabajar por más de 30 años extrayendo la gomorresina que fluye del tronco de los chicozapotes. A las personas dedicadas a ese oficio se les conoce como chicleros.

“Gracias a Dios, mi madre no tiene ninguna enfermedad, escucha y ve perfectamente y, a pesar de no tener ningún diente, come cualquier alimento”, sostuvo Sánchez.

