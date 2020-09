El reconocido pianista brasileño João Carlos Martins ha ablandado el corazón de muchos usuarios de redes sociales, especialmente en Twitter y en Instagram, medios en donde se ha difundido un video de él tocando un piano con guantes biónicos, tras 20 años sin poder hacerlo. La grabación se ha vuelto viral.

En el año 2000, Martins tuvo que alejarse de lo que más amaba: el piano; pues una serie de accidentes y una enfermedad degenerativa le estaban impidiendo mover los dedos con normalidad. Solo podía jugar con los pulgares y, en ciertas ocasiones, con los dedos índices. Fue por esa razón que empezó a trabajar como director de orquesta.

Luego, se sometió a un total de 24 operaciones para aliviar el dolor, pero parecía que nunca más iba a volver a tocar un piano. La tecnología, sin embargo, avanza a gran velocidad que ahora es posible que João Carlos Martins vuelva a tocar el instrumento que tanto ama.

De hecho, ya lo está haciendo. En diciembre pasado, le regalaron unos guantes biónicos hechos a su medida y así pudo volver a tocar un piano como en sus mejores tiempos. Y ahora un video de él, a sus 80 años y al borde de las lágrimas por la emoción, ha enternecido a las redes sociales.

Los guantes biónicos han hecho posible que Martins vuelva a tocar un piano. (Foto: goodnews_movement)

En el clip publicado por la cuenta de Instagram Good News Movement (goodnews_movement) se ve cómo Martins disfruta de volver a tocar ese instrumento de teclado. Y hasta el momento, más de 219 mil personas lo han reproducido. Además, hay un sinfín de comentarios positivos. Por ejemplo, Jenny Pimentel dice: “¡Oh Dios mío! Qué emoción”.

Pero, ¿quién fue la persona que creo estos guantes especiales? Se trata del diseñador Ubiratã Bizarro Costa, quien declaró a The Associated Press: “Hice los primeros modelos basados en imágenes de sus manos, pero estaban lejos de ser ideales. Entonces, me acerqué al maestro al final de un concierto en mi ciudad. Rápidamente, se dio cuenta de que los guantes no funcionarían, pero me invitó a su casa para desarrollar el proyecto”, contó.

En tanto, Martins expresó: "Es posible que no recupere la velocidad del pasado. No sé qué resultados darán. Pero estoy empezando de nuevo como si tuviera 8 años de edad, como un niño con un juguete nuevo”.

