Shayla Herrington es una fotógrafa de bodas de Estados Unidos, lo que significa que ha tratado con una buena cantidad de recién casados. En un video reciente de TikTok, Herrington reveló tres señales que, cuando se observan en el gran día de una pareja, indican que un matrimonio puede no durar. El video con su singular teoría se volvió viral acumulando más de 100 mil visitas.

En su video, Herrington dio pistas sobre cuáles eran las cosas que le hacían ver que esa pareja no tendría futuro. “Una vez estaba trabajando con este fotógrafo de bodas y me dijeron que siempre puede saber si una pareja durará o no, basándose en tres cosas”, comienza. “Eso sí, este fotógrafo ha estado en la industria durante 10 o 15 años, así que estaba realmente interesado en escuchar su teoría sobre esto”.

Cómo saber si un matrimonio va a durar o no

El primer indicador, según el video viral de TikTok de Herrington, es ver cuántas fotos se hacen los novios por separado. “Si uno de los dos se hace más de tres fotos familiares sin el otro. Esto tiene cierto sentido para mí, porque puedes tener unas cuantas con tu madre y tu padre, pero tomarse más de tres sin tu pareja parece un poco sospechoso”, dice.

“El segundo indicador es que las damas de honor o los padrinos de boda evitan hablar con el cónyuge cuando se están preparando, haciendo el brindis o cualquier otra cosa. Eso es una señal de que no les gusta [la pareja de su amigo o amiga]”, explicó la tiktoker.

Y el último indicador es que uno de los dos novios “pase más tiempo con amigos o familiares en la boda en lugar de estar con su pareja”.





Video viral y comentarios

El clip se hizo viral en la red social y los internautas compartieron anécdotas que ayudaron a probar o refutar las teorías de Herrington. “¡Sí! Mi ex marido quería pasar tiempo con este hermano en nuestra noche de bodas y no conmigo”, escribió una usuaria de TikTok. “Los tres ocurrieron en la mía”, respondió otra usuaria. Otros, mientras tanto, proporcionaron sus propias banderas rojas de boda.