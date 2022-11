Casimiro, el streamer más famoso de Brasil y uno de los más populares del mundo, lanzó una bomba el pasado 9 de noviembre: a través de una alianza con FIFA, se hizo con los derechos del Mundial Qatar 2022 para transmitirla de manera legal por YouTube en Brasil. En la tierra de la samba solo se puede ver la Copa del Mundo en televisión común a través del canal TV Globo.

Será en un nuevo canal de YouTube donde el famoso youtuber transmitirá 22 partidos en vivo, (incluídos la inauguración y la final) a los que tiene derecho en la Copa del Mundo Qatar 2022. La cuenta aún no está operativa, pero se llamará “CazéTv”. Entre los juegos de primera fase del Mundial que transmitirá el streamer brasileño están el Argentina vs. México y el España vs. Alemania.

¿Cómo lo logró?

El popular streamer brasileño lo logró gracias a una colaboración de FIFA con YouTube a través de Livemode. Según Lance, hasta el año pasado los derechos de internet estaban en manos de Globo. Pero una demora en el pago abrió la puerta para que el máximo ente del fútbol recuperara esos derechos. Y es ahí donde la FIFA acuerda trabajar con Livemode para comercializar los derechos.

Livemode ha convertido a Casimiro en su principal portavoz para explicar cómo pretende revolucionar las transmisiones deportivas. Y su apuesta estelar es entregarle esos 22 partidos a Casimiro en Cazé TV.

Un nuevo canal de YouTube que ya cuenta con 135 mil suscriptores. A Casimiro lo acompañarán no sólo sus 3 millones de seguidores en Twitch o sus otros 3 millones en YouTube. Estarán con él exestrellas del fútbol como Marcelo, Edmilson, Juninho Pernambucano, Emerson y Júnior Baiano. Además de streamers como Bronx, Maciel, Pig e Italo Sena. Y un equipo de siete personas desde Qatar.

Casimiro es el primero en hacerlo en el contexto de la Copa del Mundo. El streamer español Ibai Llanos ya lo había hecho con los derechos de retransmisión de la Copa América 2021 que se disputa en Brasil.

¿Quién es Casimiro?

Casimiro Miguel Vieira da Silva Ferreira, más conocido como Casimiro o Cazé, es un periodista, presentador, comentarista deportivo, influencer digital, youtuber y streamer brasileño. Además de hacer contenido para internet en sus canales de Twitch y YouTube, trabaja en los canales De Sola, Ei Games y TNT Sports (Brasil), todos en YouTube. Es considerado uno de los streamers más grandes de Brasil.

Casimiro comenzó a ganar protagonismo primero en el canal Esporte Interativo (hoy TNT Sports Brasil) presentando el programa “EI Games”, al mismo tiempo que participaba en el canal de YouTube “De Sola”, un canal de humor y contenido futbolístico que también pertenece a TNT Sports. En 2019, fue invitado a SBT Sports Rio, para cubrir las vacaciones de los principales comentaristas del programa.

El streamer brasileño Casimiro transmitirá el Mundial Qatar 2022 por YouTube. (Foto: Cortes do Casimito | YouTube)

Casimiro empezó a despuntar dos años después, en 2021, tras empezar a hacer transmisiones a través de la plataforma de Twitch. Se convirtió en una sensación al hacer sus transmisiones de una manera relajada, mezclando el fútbol con el humor. Con todo este éxito, atrajo a una gran audiencia, la mayoría de los cuales son jóvenes, siendo considerado uno de los mayores streamers y la revelación del año.

Debido a su ascenso en 2021, fue uno de los 15 nominados al Premio Comunique-se, en la categoría “Periodista Influencer Digital”, ganó el Premio iBest en la categoría “Twitcher of the Year” y ganó el premio eSports Brasil en la categoría “Persona del año”. Actualmente Casimiro tiene tres millones de seguidores en Twitch y otros tres millones de suscriptores en YouTube. Un verdadero fenómeno.

