La falta de vivienda en Reino Unido ha llevado a varias personas a tomar decisiones drásticas como vivir en sus vehículos. Una organización inglesa estima que 9.300 familias corren el riesgo de perder sus hogares en los próximos meses. Pero lo que para algunos es una amenaza, para otros es la vida cotidiana. Una de esas personas es Karna Stephens, una joven que ha estado viviendo en su carro durante más de un año. Ella ha contado su triste historia de cómo es vivir dentro de su vehículo.

“Mi familia no tiene espacio para mí”

Karna trabaja como repartidora a través de una app y terminó sin un techo donde vivir por causas ajenas a ella. “La casa de mi papá se estaba llenando de gente y mis hermanastros se mudaron. Me mudé con mi novio en ese momento, pero nos separamos poco después, así que no pude regresar porque no había lugar. La mayoría de mi familia no tiene un espacio para mí. He estado sin hogar durante aproximadamente un año y es bastante horrible tener que vivir en mi automóvil”, contó a Kent Live.

“Es especialmente horrible cuando la gente pasa caminando y mira hacia adentro del auto, lo hace realmente incómodo”, continúa sobre vivir en su vehículo. Karna agrega que su trabajo ha sido un salvavidas. “Todos me apoyan mucho [en el trabajo], todos comprenden mi situación y me dejan entrar un poco antes para que pueda cargar mi teléfono y asegurarme de que estoy listo para trabajar”, indica.

“No me gusta estar sin trabajar, especialmente cuando no tengo hogar porque, de lo contrario, lo único que hago es sentarme en mi auto todo el día o caminar”, contó. La joven sin techo recibió una gran cantidad de apoyo de amigos y familiares. “Me han ayudado con comida, luces, mantas y cosas así, solo para que todo sea un poco más cómodo”, indicó Karna al citado medio.

“Me dijeron que es vergonzoso que esté pidiendo ayuda”

Aunque la joven británica que tiene más de un año viviendo en su vehículo no tiene un lugar donde vivir, en varias ocasiones sus amigos y familiares le han ofrecido un lugar donde estar momentáneamente, y hay muchas personas que han podido alojarla durante aproximadamente un mes. Sin embargo, existen otras personas que la han estigmatizado en torno a su situación actual.

“Hay algunas personas que me dicen ‘Dios mío, lamento mucho oír eso’, y me sugieren lugares donde puedo vivir. Y luego hay otras, que bueno ya no son mis amigos, que me han dicho que es vergonzoso que esté pidiendo ayuda a través de Facebook”, contó Karna. “Obviamente me ha hecho sentir más insegura al respecto, pero si necesito ayuda, la voy a pedir”, agregó la británica sobre su situación.

Incluso con su trabajo como repartidora, Karna dice que alquilar en su ciudad natal de Folkestone simplemente no es una opción asequible. “La mayoría de los lugares que he visitado son demasiado caros, especialmente porque también tengo gastos. Antes de quedarme sin hogar, pedí un préstamo para comprar el auto, y luego, obviamente, cuando me quedé sin hogar, no iba a poder pagarlo todo”, dijo.

“Así que tengo que pagar mi seguro, mi préstamo y mi factura de teléfono todos los meses, lo que reduce considerablemente mis ingresos. Realmente no tengo lo suficiente para alquilar en algún lugar, especialmente porque en realidad no hay ningún lugar que sea más barato que entre 600 y 700 libras esterlinas al mes, y eso es solo alquiler”, agregó.

Falta de vivienda en Reino Unido

El número de personas sin hogar en los Reino Unido ha crecido debido a la pandemia de coronavirus y la pérdida de puestos de trabajo, según ha señalado la organización benéfica Porchlight.

Según un informe del Consejo del Condado de Kent de 2020 publicado por el diario británico Mirror, 3.830 familias en esa localidad no tenían hogar, mientras que otras 3.904 habían sido notificadas de dejar su vivienda por deudas u otros motivos.

Karna siente que las autoridades británicas se han olvidado de ella y el estrés de la experiencia ha tenido un precio realmente devastador para ella. La joven cree que el estrés de la situación, tener que elegir entre tener un techo sobre su cabeza y dejar a su novio, también sin techo, sin un lugar donde quedarse, contribuyó a que trágicamente tuviera un aborto espontáneo. “No pude tener el bebé, debido a todo el estrés y todo lo que pasó”, finalizó.

