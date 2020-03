Escrita y dirigida por Kim Sung-su, “Virus” (“Gamgi” en su idioma original, y “Flu” en inglés) es una película de 2013 que se centra en el gran caos que se experimenta cuando un virus aéreo y letal infecta a la población de una ciudad de Corea del Sur que está a menos de 20 kilómetros de Seúl. Todo empieza cuando un grupo de inmigrantes ilegales llega a Bundang-gu en un contenedor, donde todos excepto uno mueren a causa del virus H5N1.

La enfermedad que mata a sus víctimas luego de 36 horas de alojarse en el organismo se transmite vía respiratoria, así que en poco tiempo gran parte de la población la contrae provocando que el gobierno ordene la cuarentena como un intento desesperado por detener la propagación del virus. Después del miedo y la desesperación, el gobierno coreano toma medidas drásticas y finaliza con el desarrollo de una vacuna que pondrá fin al virus.

En su momento, la película recibió reseñas mixtas de parte de la crítica especializada. Y tras la propagación del Covid-19 en el mundo y la cuarentena obligatoria en varios países, “Virus” se ha convertido en una de las cintas más vistas en Netflix junto con “Contagio”. Pero ¿qué sucedió con sus protagonistas?

SOO AE

Park Soo-ae, la actriz surcoreana que interpretó a Kim In-hae en “Virus”, nació el 16 de septiembre de 1979 y se volvió más conocida tras las películas “Sunny” (2008) y “Midnight FM” (2010). Tras su particpacion en “Flu” fue parte de “Reina de la Ambición” en el 2013 y “Máscara” en 2015.

Mientras que en el 2016 retornó a la comedia romántica en el drama “Sweet Stranger and Me”.

JANG HYUK

Jang Hyuk, quien da vida a Kang Ji-goo en “Virus”, nació en Busan el 20 de diciembre de 1976. Luego de “Flu” participó en series coreanas como “Fated to love you” en 2014, “Voice” en 2017 y “Money Flower” en 2017. Además, el 4 de octubre del 2019 se unió al elenco de la serie “My Country” donde interpretó a Lee Bang-won, el 3er. Rey Taejong de la dinastía Joseon.

En el 2020 se unirá al elenco principal de la serie “Tell Me What You Saw”, donde encarnará al perfilador Oh Hyun-jae. Asimismo, en enero último se anunció su incorporación al elenco de la segunda temporada del programa “Player”.

PARK MIN-HA

Park Min-ha, la niña que interpretó a Kim Mi-reu en “Flu”, nació el 2 de julio de 2007 en Gunpo, provincia de Gyeonggi, Corea del Sur. Además, es hija del presentador de la SBS Park Chan-min. La joven intérprete empezó su carrera en 2011 y desde entonces ha participado en producciones la serie “El Rey de la Ambición” y la película de 2017 “Confidential Assignment”.

YOO HAE-JIN

En “Virus” Yoo Hae-jin asumió el papel de Bae Kyung-ub, y tras ello fue parte del elenco de las siguientes películas: “Obsessed”, “The Pirates” y “Tazza: The Hidden Card” en 2014; “The Classified File”, “Minority Opinion”, “Veteran”, “Fatal Intuition” en 2015; “Confidential Assignment”, “A Taxi Driver”, “1987: When the Day Comes” en 2017; entre otras.

MA DONG-SEOK

Ma Dong-seok, también conocido como Don Lee, es un actor surcoreano-norteamericano, que interpretó a Jeon Gook-hwan en “Virus”, y luego de ello trabajo en películas como “Murderer”, “One on one”, “The chronicles of evil”, “Veteran”, “Train to Busan”, “Derailed”, “The Outlaws” y “The Villagers”.

Además, dará vida a Gilgamesh en “Eternals”, la próxima cinta de Marvel.

LEE HEE-JOON

Lee Hee-joon, el un actor surcoreano que en “Virus” dio vida a Ju Byung-ki, confirmó en agosto del 2015 que estaba saliendo con la modelo Lee Hye-jung, la pareja se casó el 23 de abril del año siguiente en una ceremonia privada en Yongsan, Seúl.​ En agosto del 2019 la pareja anunció que estaban esperando a su primer bebé.

El actor de películas como “Haemoo”, “Misbehavior” y “A Special Lady” reveló en abril del 2019 que se había unido al elenco principal de la serie “Chimera” donde interpreta al doctor Lee Joong-yeob.