La empresaria e influencer argentina, Wanda Nara sigue dando de qué hablar cada vez que aparece, ya sea en los medios o a través de su red social en Instagram.

En esta ocasión, la rubia Wanda Nara no mostró un nuevo capítulo del culebrón que tiene con su aún esposo, el futbolista Mauro Icardi de quien se ha separado desde hace un tiempo.

Por ello, Wanda Nara decidió abrir la cajita de preguntas de Instagram para poder conversar con sus más de 15 millones de seguidores que tiene a través de la red.

La respuesta a una de las preguntas que más sorprendió a todos fueron son las exigencias que Wanda Nara tiene en caso se vuelva a enamorar.

Wanda realizó un lista de pedidos para el hombre que se atreva e intente conquistarla en un futuro pues asegura que va a estar más exigente con cada uno de los requisitos.

“¿Qué cualidades tiene que tener un hombre para enamorarte? Ser inteligente, apasionado por lo que hace, una persona segura y madura, que me cuide, me respete y me haga sorpresas”, detalló la argentina.

No solo eso, Wanda Nara también confirmó la fecha desde que se encuentra soltera y totalmente separada de su entonces esposo Mauro Icardi. “Desde octubre 2022 estoy sola, divirtiéndome con amigas”, dijo.

¿Con quién celebrará Wanda Nara la llegada del Año Nuevo 2023?

La propia Wanda Nara señaló que sus planes de fin de año no serán con el cantante L-Gante, con quien fue vinculada últimamente.

“Voy a pasar el 31 de diciembre con mi familia, con mi mamá, mi papá, mis hijos y mi hermana en Punta del Este. Nadie más”, finalizó.