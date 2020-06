Tras volver a ser noticia por el artículo que escribió la semana pasada para The New York Times, Yalitza Aparicio ha confesado que esta pieza periodística fue escrita en español y posteriormente fue traducido debido a que no le va bien con el inglés.

En entrevista con Maxine Woodside del programa “Todo para la Mujer” de Radio Fórmula, la también maestra oaxaqueña reveló que personal del periódico de Estados Unidos fue quien se puso en contacto con su equipo, con el fin de que pudiera escribir en sus páginas.

“Fue una invitación que ellos me hicieron, para hablar sobre la importancia del arte para hacer llegar diferentes mensajes a la sociedad”, afirmó Yalitza Aparicio que en el texto habla sobre cómo la cinta “Roma” provocó que la sociedad mexicana pusiera sobre la mesa temas como el racismo, los indígenas y los derechos de las empleadas domésticas.

"El artículo lo redacté originalmente en español y posteriormente me lo tradujeron, ya que no doy una con el inglés”, dijo bromeando la actriz que al finalizar la entrevista fue cuestionada sobre los vestidos que ha utilizado en eventos privados y alfombras rojas.

Sobre este interrogante, la protagonista de “Roma” señaló que algunos son obsequios y en otras ocasiones son prestados, todo depende del acuerdo al que logren llegar los diseñadores de esas prendas con su estilista personal.

Yalitza Aparicio había estado un poco alejada de las redes sociales, pero hace algunas semanas se manifestó en su cuenta de Twitter con un mensaje de apoyo al personal de salud que enfrenta la pandemia de COVID-19, después de permanecer ausente en las redes sociales.

“Los verdaderos héroes son aquellas personas que ponen su vida al servicio de los demás. Me conmueve ver cuántas mujeres y hombres están salvando vidas en medio de esta pandemia. Ellos son nuestros héroes. Quedémonos en casa para apoyarlos”, escribió Aparicio en la publicación en la que también adjuntó un video.

“A todo el personal de salud muchas gracias por cuidarnos y dar su máximo esfuerzo en estos días. Al resto de la sociedad si pueden quedarse en casa por favor háganlo”, fueron las concisas palabras que la oaxaqueña dedicó a los médicos.

