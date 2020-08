YouTube alberga millones de videos que muestran escenas casi increíbles, capaces de sorprendernos de forma mayúscula. En este vasto grupo encontramos una grabación registrada en altamar por un grupo de pescadores que se desplazaban en una embarcación.

En dicho clip se puede ver cómo varias orcas los persiguen. Estos mamíferos marinos salen continuamente del agua, como si desearan hacer notar su presencia a los hombres de mar.

En la descripción del material no se menciona en qué lugar del planeta tuvo lugar la situación, ni en qué fecha ocurrió. No obstante, ello no ha impedido que hasta ahora acumule más de 17.000 reproducciones.

“Creo que quien grabó la escena tiene nervios de acero. Es algo tan aterrador que me hubiese desmayado inmediatamente”, expresó un usuario de YouTube.

Las orcas también son llamadas ballenas asesinas por su ferocidad al momento de cazar a sus presas. Curiosamente, estos animales presentan un comportamiento dócil en cautiverio, siendo estrellas de diversos espectáculos acuáticos.

