Erika Urrea, oficial del Departamento de Policía de Lodi, se volvió en una heroína en Estados Unidos. La agente del orden salvó a un anciano de ser atropellado por un tren luego de que las ruedas de su silla quedaran atrapadas en las vías. El video, que se volvió viral rápidamente en YouTube y Facebook, ocurrió durante el patrullaje de la oficial por el condado de San Joaquín, al norte de California.

“No pensé que el tren estuviera tan lejos. Pero a medida que me acercaba para agarrarlo, pude ver que el tren se aproximaba y muy rápido. Solo pensé que tenía que sacarlo de los rieles. Al recordar el momento solo puedo pensar que lo tenía justo en la cara. Al mirar de nuevo el video, pude comprobarlo”, dijo Urrea.

La oficial atinó a jalar al adulto con mucha fuerza al no poder liberarlo de la silla de ruedas, pues el tren avanzaba rápido hacía ellos. “Cuando caí al piso y escuché el sonido del tren estrellándose contra algo, lo primero que pensé fue que no había llegado a tiempo”, añadió.

La heroica oficial aún no ha podido comunicarse con el anciano pero espera su pronta recuperación. Además, menciona que todo le pareció muy surrealista ya que no había experimentado antes algo así. “Eso me puso a pensar sobre lo que pudo o no haber pasado. Como dije, todos esos escenarios diferentes comienzan a pasar por tu cabeza y uno simplemente tiene que asimilarlo”, señaló.

El video captado por una cámara frontal que tenía en su uniforme, se hizo viral inmediatamente y la podemos encontrar en Youtube.

TE PUEDE INTERESAR: