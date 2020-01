“No conoces a tus vecinos hasta que hay una crisis”. Este adagio fue puesto a prueba cuando un habitante de un barrio residencial en Estados Unidos vio que la casa de la familia que vivía al frente suyo estaba a punto de arder en llamas por un incendio cercano y no vio a nadie poniéndose a buen recaudo.

En un video registrado por la cámara de seguridad instalada en la entrada principal de la vivienda, que se volvió viral ni bien fue compartido en YouTube, se observa al heroico vecino alertando a quienes vivieran allí del siniestro registrado en una propiedad adyacente y que amenazaba con consumir todo a su paso.

Gladys Castaneda y sus dos pequeñas hijas, Victoria y Emily, dormían profundamente en su casa de la localidad de Mesa, Arizona, cuando se desató un incendio a la mitad de la noche en la propiedad del vecino de lado; sin embargo, las personas que vivían enfrente lograron despertarlas antes de que ocurriera una tragedia.

En las imágenes que causaron sensación en YouTube, publicadas por el canal Caters Clips, vemos a Ty y Amanda golpeando incesantemente las puertas y ventanas del inmueble hasta que el primero de ellos se percata de la cámara y comienza a gritar desesperadamente “¡Tu casa está a punto de incendiarse!”.

Unos segundos después, Castaneda aparece detrás de la puerta cargando en brazos a Emily, su hija de 2 años, y le pregunta a Ty si podía ayudarla antes de proceder a entregársela a su vecino e ir corriendo hacia el interior de la vivienda para buscar a su otra hija a fin de evacuar juntas de la propiedad.

“Escuché unos golpes fuertes en mis ventanas y me asusté. Agarré mi celular para ver la cámara de seguridad instalada en la entrada y vi a mi vecino. De inmediato salí de la cama y fui al cuarto de mi hija mayor Emily a oscuras. No me percaté que había humo dentro de su habitación hasta que encendí la luz”, dijo Castaneda al Daily Mail.

“Mis vecinos seguían en la puerta principal y, afortunadamente, pudieron ayudarme”, agregó la madre soltera sobre el hecho ocurrido el 26 de julio del año pasado a las 4:45 de la madrugada, en el que también se observa cómo Ty corre hacia el otro lado de la calle para poner tanto a Emily como a Victoria, de apenas un año, a buen recaudo.

“Cuando finalmente pude salir de la casa, crucé la calle para reunirme con mis hijas”, añadió Castaneda, que desde dicho lugar, grabó un segundo video en el que se mostraban los denodados esfuerzos de los bomberos para apagar el incendio que consumía la propiedad adyacente a la suya.

La madre soltera del video viral de YouTube descubrió luego que el propietario de la vivienda siniestrada tampoco se había percatado del peligro. Si bien el fuego la destruyó por completo, afortunadamente su casa no resultó afectada por las llamas y pudo volver a su hogar con sus hijas una vez los bomberos finalizaron su trabajo.