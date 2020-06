Es su mejor amigo y se sentía ‘frustrada’ por no poder comunicarse con él debido a que hablan dos idiomas distintos. Pero ella no se quedó de brazos cruzados y aprendió su lenguaje y ahora sí conversan amenamente. No, la historia no trata de una mujer y un hombre. No, la protagonista es una cacatúa que se ha vuelto célebre en YouTube al imitar a la perfección el ladrido de un perro, quien es su fiel compañero. En Estados Unidos, México y España no dejan de hablar de este asombroso hecho.

El ave más famosa de YouTube, llamada Brandy, demostró que no solo los seres humanos tienen la capacidad para aprender otros idiomas. Escucharla ‘ladrar’ como lo hace su amigo Chou Chou (un perro que llegó a la casa donde vive hace dos años) es un verdadero suceso.

Según contaron los dueños de las mascotas, desde que Chou Chou se integró a la familia, la amiguera cacatúa siempre buscó estar cerca del can, pero se le veía incómoda de que el perro no le hiciera demasiado caso. Por eso, concluyó que debía utilizar su mismo lenguaje.

El curioso que ha puesto de cabeza a todos los usuarios de YouTube demuestra que el plan del ave le funcionó, pues cuando ella ‘ladra’ el can ahora sí le presta la atención que antes le negaba. Y los mimos que ambos animales se hacen son de lo más tierno que verás en esos días.

