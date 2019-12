Una cámara de seguridad de la localidad de Dadukou, en Chongqing, China, registró el instante en el que una madre y su menor hijo fueron atropellados mientras cruzaban un cruce peatonal. El niño iba agarrado de la mano de su madre cuando un auto que circulaba despacio no se detuvo y los terminó golpeando a ambos. Afortunadamente, no les ocurrió nada grave que lamentar. Las imágenes son viral en YouTube .

Lo llamativo del video es la reacción del niño. Primero se levanta y se acerca a su madre para comprobar que se encuentra bien. Luego se dirige hacia el auto que los atropelló. Antes de que el conductor pueda salir del vehículo, el niño pega una patada al parachoques del vehículo y luego encara al chofer de la camioneta.

Tras la desafortunada escena, varios peatones se acercaron para ayudar a la mujer, que parecía tener algún tipo de golpe en las rodillas tras el atropello. Finalmente, fue el propio conductor del auto que les había arrollado quien llevó a la madre y a su hijo al hospital más cercano.

Algunos usuarios que presenciaron las imágenes criticaron la acción del conductor: “O estaba hablando por teléfono o durmiendo, no pudo ver a la gente cruzando”. Otro usuario comentó sobre lo que ocurrió luego del incidente: “No me subiría al auto con él después. Obviamente no puede conducir”.