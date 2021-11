Cada vez falta menos para el cierre de inscripciones de la segunda convocatoria del programa que busca emprendimientos deportivos, llamado Emprendedores de América. El curso de ZSports se cierra el 15 de noviembre y muchas ideas verán la luz de la mano de mentores nacionales e internacionales.

Es el caso de Sebastián Soria, gerente comercial de la Universidad Católica de Chile, quien formará parte de la mentoría de Emprendedores de América. El administrativo de los ‘cruzados’ espera encontrar varias ideas y proyectos que puedan solucionar diferentes problemáticas.

No solo en un sitio específico, también llevarlo a nivel región. Sebastián Soria conversó con Depor para conocer más sobre qué es lo que espera en esta convocatoria y cuáles son sus pilares para que un emprendimiento deportivo pueda tener gran alcance.

Sebastián, ya llevas tiempo en el cargo de gerente comercial?

Sí, ya llevó algunos años a cargo del área comercial de Cruzados, que es la S.A que gestiona todo el fútbol del club Universidad Católica de Chile. En base a esa experiencia me he ido metiendo mucho en temas de innovación. Hoy como club no tenemos un departamento de innovación como tal, por lo tanto, como gerente comercial estoy supervisando y liderando también todos los temas de innovación. Por eso, tengo un vínculo directo con emprendedores e instituciones que se dedican a estos temas, que nos han ayudado y hemos armado alianzas estrategias con el club para el desarrollo de nuevas líneas de negocios.

En Chile, ¿cómo está la movida con el tema del emprendimiento en el área de la industria deportiva?

En Chile, gracias a un programa de Startup desarrollada por el gobierno, se ha desarrollado un ecosistema de innovación en general muy potente, se ha traído talento de distintas partes del mundo. Hay un buen ecosistema, y eso ha venido teniendo algunos resultados. Uno ve que hay un clima interesante y se está generando un círculo virtuoso respecto de eso. Por otra parte, dentro del deporte particularmente, hoy día no hay un nicho específico o una organización que esté haciendo la gestión de lo que podría ser un ecosistema sportech. Si bien aparecen iniciativas independientes, hoy no hay nadie que esté consolidando este esfuerzo y haciendo más visible el emprendimiento sportech a nivel nacional. Nosotros como club tratamos de articular esa gestión y esa fuerza que tienen los emprendedores, tratando de aprovechar el impulsó y ojalá generando alianzas que nos permitan aprovechar las oportunidades.

La idea es ser el puente para que lleguen más emprendedores en el deporte...

Estamos intentado tomar una posición en ese lugar, no es que hoy día seamos y puente, yo no me atribuiría esa poción todavía, pero nos encantaría y estamos trabajando para poder articular de mejor manera el posicionamiento del club como un eje importante en el desarrollo de la industria sportech de Chile y de Latinoamérica.

¿Cuál es el vínculo entre la Universidad Católica de Chile y el programa de Emprendedores de América?

Nosotros la verdad que con Z Sports tenemos una buena relación, más allá de la relación personal que existe entre nosotros y a partir de este año empezamos con una primera versión del diplomado en Innovación y Gestión del Deporte, y por lo tanto vemos en las actividades que organiza Z Sports un valor relevante, de cómo ir articulando el mundo sportech entorno a los clubes e instituciones más consolidadas. En ese escenario creo que desde lo personal aportar con mi experiencia, con los años que ya llevo en la industria y, ojalá, con los casos exitosos de emprendimiento y de implementación que tenemos nosotros poder aportar a nuevos emprendedores con esa visión, creo que puede ser valioso, puede aportar en los modelos de negocios que ellos quieran implementar y en la detección de oportunidades de gestión y generación de nuevos negocios. Creo que ahí hay un aporte que puede ser relevante. Es algo que enriquece la propuesta.

¿Cuántos años llevas en la industria del deporte y que otros proyectos has llevado a cabo?

Estoy en la industria del deporte desde el 2013, estoy aquí en mi noveno año en la industria. Llevo casi ocho años liderando el área comercial de Cruzados y te diría que los últimos cuatro o cinco ya con mucha fuerza en el mundo de innovación y transformación digital del club. Creo que hay una experiencia relevante que aportar, creo que hay proyectos que hemos implementado que son valiosos de mirar por los emprendedores que tengamos en este programa. Si tengo que ejemplificar alguno, yo te diría que el más grande que nosotros hemos hecho fue todo el proceso de transformación digital que realizamos en cuanto a la tecnología que hoy día utilizan nuestros abonados. Desde el punto de vista de disponibilidad los asientos que no utilizarán y tener la posibilidad de volver a vender esos lugares, también todo el proceso de captura de información, captura de datos. Somos uno de los clubes más avanzados en cómo estamos capturando la información, la data de nuestros usuarios, en un ecommerce 360° que permite que todos trancen con el club en el mismo carrito de compras, independientemente del producto que quieran adquirir. Y, por otro lado, ya estamos trabajando más con startups, estamos ahora incorporándonos al mundo block chain; también estamos trabajando con un startup francés-portugués con el que estamos trabajando en el manejo de todo el material audiovisual del club; por otra parte, estamos trabajando con otro startup de movilidad y ver cómo hacemos más eficiente el transporte al estadio. Estamos piloteando varias cosas, al menos cinco o seis proyectos más con distintos startups chilenos y extranjeros. En ese sentido, creo que hay harta experiencia, en algunos casos hemos fallado, por lo tanto, también tememos alguna experiencia de las que podemos sacar algunos aprendizajes y, por otro lado, en los que han sido exitosos, hay lecciones que sacar, porque siempre uno puede ir mejorando. Uno puede ir haciendo más, optimizando o haciendo más eficiente los proyectos que se han implementado e ir aprendiendo de esa experiencia.

¿Cuál será tu función en esta segunda convocatoria llamada Emprendedores de América?

Como parte de la red de mentores, aquí hay una cierta dedicación de horas al apoyo a los emprendedores que participen en este programa, en ver de cómo soy capaz de traspasar los éxitos y fracasos de esta gestión realizada. Yo creo que va a los emprendedores que están comenzando en este mundo o los que tienen menos experiencia en este mundo, es super relevante poder escuchar a los actores de la industria que ya tienen algunos años en esto y que probablemente no tienen la misma idea que tiene un emprendedor más joven y fresco, pero nosotros podemos aportarles desde el conocimiento y la experiencia, la implementación de distintas ideas, desde las limitaciones que vemos en los clubes y desde las oportunidades que vemos. Siempre contrastando estos dos mundos va a permitir poder enriquecer cualquier propuesta que salga. Nosotros como mentores tenemos una responsabilidad de cómo traspasamos todo este conocimiento y experiencia para ir enriqueciendo las propuestas y proyectos que presentan los emprendedores seleccionados.

¿Cuál es la expectativa sobre el programa Emprendedores de América?

La expectativa es alta, nosotros creemos que podemos generar un alto intereses con el programa. Ojalá captar la mayor cantidad de emprendimientos de distintos países de la región, porque creemos que hay mucho talento, mucha energía y muchos profesionales nuevos e interesados en el mundo del deporte. Con ganas de aportar, de aprender y con ganas de incorporarse a un mundo que muchas veces es percibido como una industria un poco cerrada. Yo lo veo, al menos en Chile, que hay un alto interés de la gente joven en prepararse en gestión deportiva y seguir creciendo en esta industria. Hay una alta expectativa de la cantidad y calidad de los emprendimientos. Además, poder aportar como mentores la mayor cantidad de herramientas posibles y sean exitosos en el corto mediano plazo.

¿La idea es encontrar un startup que solucione un problema en la industria no solo de un país, sino que pueda llevarse a otra parte de la región?

Lo que mencionas es fundamental, si bien los startups pueden partir tratando de solucionar un tema puntual de un club específico, o de alguna liga, la idea final de esto es que sean ideas escalables y que les permita generar economías de escala con clientes de la región, y distintos países del mundo. Nosotros estamos convencidos de que en Latinoamérica existen talentos que permiten generar productos o servicios escalables a nivel mundial y esperamos ser esa plataforma hacia el mundo que los emprendedores están buscando. En esa línea es fundamental que los productos o servicios que se desarrollen en el programa tengan la potencialidad de que puedan ser escalables y aplicables en distintos clubes de mundo

¿Hay alguna propuesta o emprendimiento que te gustaría encontrar?

Hay varias cosas, tengo algunas verticales de búsqueda y scouting de startups a nivel mundial respecto a distintos temas. Por ejemplo, hoy estamos en búsqueda de distintas soluciones que nos ayuden a meternos más en el block chain, tokens, etc. Estamos haciendo algunas cosas puntuales, pero creemos que ahí hay un mundo de oportunidades. Desde el punto de vista de prevención de lesiones, un tema más médico, como a través de la tecnología podemos ir regulando la carga de trabajo de los jugadores. Ir mejorando el tiempo de recuperación. Ahí hay oportunidades, entendiendo lo caro que es un día de un jugador parado, cada día que un jugador está lesionado se pierde harto dinero. Ahí hay oportunidades que son explorables e interesantes de mirar, pero también hay otras verticales, cómo mejorar el análisis de datos de los clubes. También cómo utilizar la inteligencia artificial para predecir el comportamiento o customizar nuestra oferta comercial y comunicacional a nuestros hinchas.

Mensaje final para los emprendedores y futuros inscritos al programa...

El gran mensaje que les quiero dar es que al final, ustedes como emprendedores son los protagonistas. Nosotros queremos ser un apoyo para que las ideas que hayan pensado como soluciones ojalá sean exitosas, por lo tanto, es importante que se motiven y participen. Además, que validen con actores de la industria el potencial de las ideas que ustedes tienen. Creo que es una oportunidad muy interesante de poder hacer eso, de poder mejorar las propuestas que tengan. Vamos a estar para ustedes para que sus propuestas escalen. No tengan temor a presentar su idea; por el contrario, defiéndalas y nosotros los ayudaremos para consolidar su idea y hacerla perdurar en el tiempo.

