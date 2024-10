Las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Futsal Down 2024 regalaron dos partidazos que dejaron la definición pendiente de resolución para el próximo sabado en el Coliseo Ollantaytambo de Ate. Los duelos de ida tuvieron en vilo a los aficionados presentes, quienes fueron testigos del espectacular 4-4 entre Edde Cuéllar y Empate FC; resultado que anticipa un choque de vuelta no apto para cardiacos entre el campeón del Apertura 2024 y el equipo más ganador del Futsal Down en el Perú.

A continuación, Alianza Lima batió 3-1 a San Martín y tomó ventaja con miras a la semifinal de vuelta. A los íntimos, los únicos que han ganado todos sus partidos -ocho- en lo que va del Torneo Clausura, les basta incluso con perder por la mínima diferencia para estar en la final, programada para el sábado 19 de octubre en el mismo escenario.

En las series para definir los puestos del quinto al octavo del Clausura, Cienciano derrotó 7-2 a la Municipalidad de La Molina, mientras que Sport Boys superó 3-1 a Striker. Los ganadores chocarán por la quinta posición y los perdedores lo harán por la sétima ubicación.

Lo que viene del torneo

Cabe recordar que Edde Cuéllar, ganador del Apertura y en caso de conquistar el Clausura, se proclamará automáticamente campeón nacional. Si otro club lograra el título, se medirá con Edde Cuéllar por el titulo de la temporada el 26 de octubre.

El campeón de la Liga Nacional, certamen que cuenta con el aval de las Federación Deportiva Nacional de Personas con Síndrome de Down, clasificará a la Copa Sudamericana de Futsal Down, que se realizará del 18 al 22 de noviembre en el Centro de Entrenamiento Paralímpico de Santiago, ubicado en el emblemático Estadio Nacional de Chile.

El año pasado, Alianza Lima se proclamó campeón de la Copa Latinoamericana de Futsal Inclusivo -ahora llamada Copa Sudamericana-, que se desarrolló en Salto, Uruguay, al vencer 15-7 a Peñarol en la final.





Programación 12 de octubre:

Sétimo lugar

La Molina vs. Striker (9:00 h)

Quinto lugar

Cienciano vs. Sport Boys (10:00 h)

Semifinales de vuelta

Edde Cuéllar vs. Empate FC (11:00 h).

Alianza Lima vs. San Martín (12:00 h).