¿Estás cerca de terminar el colegio y no sabes qué carrera estudiar? Esta es la situación a la que se enfrenta la gran mayoría de jóvenes de 4to y 5to de secundaria, y por la cual nació Comet Fest, el festival educativo más grande del Perú organizado por Intercorp, que brinda a los adolescentes la información y orientación sobre las posibilidades de emprender estudios superiores a nivel nacional e internacional.

Este evento, que se llevará a cabo por cuarto año consecutivo, es gratuito y se realizará el 28 de septiembre en la explanada de la playa Agua Dulce de Chorrillos. En Comet Fest, los estudiantes encontrarán una experiencia educativa inspiradora y dinámica. Podrán participar en charlas motivacionales, talleres interactivos y actividades que los ayudarán a explorar diferentes opciones de educación superior. También tendrán acceso a una feria universitaria donde podrán conocer más sobre diversas instituciones nacionales e internacionales, así como compartir espacios lúdicos y conciertos.

En Intercorp hay un convencimiento de que la educación es la base estructural para el desarrollo del país y es por ello que, a través de múltiples iniciativas, buscan asegurar calidad educativa en todo el proceso de aprendizaje (escolar, técnica y superior), de manera accesible y descentralizada para los estudiantes. Comet Fest se alinea con la visión de que todo empieza por la educación, ofreciendo herramientas y oportunidades para los jóvenes.

Jorge Yzusqui, cofundador y director de Comet Fest, comentó: “Desde Intercorp estamos convencidos que todo cambio trascendental empieza por la educación. El Comet Fest en conjunto con la Beca Cometa, conforman una de las más importantes iniciativas sociales de Intercorp, buscando contribuir al desarrollo del país a través de un acompañamiento comprometido hacia los jóvenes para que tengan toda la información y preparación para que se preparen a tomar la mejor decisión para su futuro”.

Entre las universidades de Estados Unidos que estarán presentes en Comet Fest 2024 se encuentran Harvard (exclusivo en virtual), Dartmouth College, Universidad de Pennsylvania (UPENN), Brown University, University of Notre Dame, Stanford University así como University of California - Berkeley, New York University (NYU), University of Chicago, Arizona State University (ASU) y el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Además, quienes deseen llevar sus estudios en estas instituciones con todos los gastos pagados, podrán conocer más a profundidad sobre Beca Cometa, iniciativa de Intercorp que cada año brinda 20 becas completas para que jóvenes peruanos talentosos realicen sus estudios de pregrado en las universidades más importantes de Estados Unidos. A la fecha, 34 becarios ya se encuentran cursando sus estudios, y más de 65 están completando su formación con Cometa Camp, etapa de preparación del programa, para poder postular a las universidades de Estados Unidos.

Para los estudiantes que se encuentren en provincias y que no puedan asistir a las actividades presenciales, el Fest también se realizará de forma virtual el 12 de octubre.

En ambos casos, deben inscribirse en el portal somoscometa.com para así disfrutar de todas las actividades.