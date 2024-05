Desde el 12 de abril de 1924, la Representación Nacional respaldó el pedido de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y promulgó la Resolución Suprema N° 677, que oficializó el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre en el Perú. Y aunque no se trate de un día feriado, en nuestro país se celebra el día, incluso algunas empresas les brindan el día libre a sus trabajadoras que son mamás, pero no es obligatorio. Según el Gobierno Peruano, no considera el Día de la Madre como feriado ni como día no laborable.

¿Qué se celebra en el mes de mayo en Perú?

El mes de mayo tiene dos celebraciones importantes-,

Día del Trabajo: 1 de mayo (feriado)

Día de la Madre: El segundo domingo de mayo – 12 de mayo (no feriado)

¿Cuándo es el próximo feriado en Perú?

De acuerdo a la lista oficial 2024, el siguiente feriado está programado para este Viernes 7 de junio, fecha que se celebra la Batalla de Arica y Día de la Bandera.

¿Cuándo se celebra el día de la Madre en Perú?

En Perú, el Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo, que para este 2024 se celebrará el 12 de mayo. Es un día en el que los peruanos expresan su amor, gratitud y aprecio hacia sus madres. Esta festividad es muy importante en la cultura peruana, y las madres son consideradas como pilares fundamentales de la sociedad.

¿Cuáles son los días no laborables del 2024?

Los días no laborables pueden ser considerados como feriados que no figuran en el calendario oficial. Esto implica que no se aplican para todos los trabajadores y generalmente se limitan a los empleados del sector público. Por lo tanto, en el caso de los colaboradores de empresas privadas, deben coordinar con su empleador si van a descansar en esos días o no. La lista de días no laborables establecidos para el 2024 ha sido aprobada mediante el Decreto Supremo N°011-2024-PCM.

Viernes 26 de julio

Lunes 7 de octubre de 2024

Viernes 6 de diciembre de 2024

Lunes 23 de diciembre de 2024

Martes 24 de diciembre de 2024

Lunes 30 de diciembre de 2024

Martes 31 de diciembre de 2024

¿Cuáles son los feriados en Perú?

Aquí te presentamos los 16 días que serán feriados en Perú durante el 2024:

Enero

Lunes 1° de enero: Año Nuevo.

Febrero

No hay feriados en febrero de 2024.

Marzo

Jueves 28 de marzo: Jueves Santo.

Viernes 29 de marzo: Viernes Santo.

Abril

No hay feriados en abril de 2024.

Mayo

Miércoles 1° de mayo: Día del Trabajo.

Junio

Viernes 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Sábado 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Julio

Martes 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Domingo 28 de julio: Fiestas Patrias.

Lunes 29 de julio: Fiestas Patrias.

Agosto

Martes 6 de agosto: Batalla de Junín.

Viernes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Septiembre

No hay feriados en septiembre de 2024.

Octubre

Martes 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre

1° de noviembre: Día de Todos los Santos.

Diciembre

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Miércoles 25 de diciembre: Navidad.

¿Qué es un feriado?

El feriado es un día festivo en el que se suspenden las actividades laborares, escolares y comerciales, y en algunos casos también los servicios públicos. Los feriados suelen ser establecidos por el gobierno o autoridades competentes de un país o región, y pueden tener diferentes motivos como conmemorar un evento histórico, religioso, cultural o social. Durante los feriados, muchas personas aprovechan para descansar, viajar, reunirse con familiares y amigos, o participar en actividades recreativas y culturales.

