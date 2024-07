Jefferson Farfán es uno de los mejores jugadores que ha dado el balompié nacional en las últimas décadas. Lo ha demostrado ganando todo tipo de títulos con Alianza Lima, PSV Eindhoven, Schalke 04 y otros clubes extranjeros por los que ha paseado su talento. Semejante trayectoria obliga a preguntarse si la ‘Foquita’ alguna vez ha pensado en transmitir su sabiduría en las canchas a través de la dirección técnica. En concreto, ¿podríamos ver a ‘JF17′ como entrenador en algún momento? La respuesta se conoció en el programa FUTMAX del canal L1 MAX.

Lamentablemente para los intereses de todos los que desean ver a Farfán dando indicaciones desde un banquillo, y formando jóvenes valores en los próximos años, el ‘10 de la Calle’ no tiene entre sus planes dedicarse a la dirección técnica. Por el momento, el exjugador nacional prefiere seguir concentrado en la conducción de su podcast Enfocados, así como en otros proyectos personales.

“No, no. No, hermano. Nunca he entrenado para nada. Déjame hablando *** en mi programa”, indicó, descartando cualquier opción de y reafirmando que, por estos días, viene disfrutando su faceta de entrevistador junto a su amigo, el también exfutbolista Roberto Guizasola.

Esta no es la primera vez que el cuatro veces campeón nacional con Alianza Lima descarta ser entrenador. Hace meses, en una conversación con Paolo Guerrero, indicó que no está en sus proyectos dedicarse a ello y que, por el contrario, está enfocado en otros negocios.

“Estoy en un proyecto que pronto la gente se va a enterar, trabajando hace 5 años, perfil bajo y sin decir nada, cuando uno trabaja en silencio, las cosas salen solas”, reveló en su momento, sin confirmar que la idea que tenía en mente era ser conductor de Enfocados, el programa que viene dando mucho que hablar en las redes sociales.

Jefferson Farfán sobre la posibilidad de ser entrenador. (Video: L1 Max)

Jefferson Farfán se retiró del fútbol como bicampeón en Alianza Lima. (Foto: Archivo El Comercio)

En la era de los medios digitales, un nuevo fenómeno capturó la atención de los aficionados al fútbol peruano: el podcast Enfocados. Conducido por los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, este programa se convirtió rápidamente en un referente dentro del panorama mediático deportivo peruano.

Transmitido todos los domingos a las 8 de la noche a través de YouTube, Enfocados logró consolidarse como un espacio donde los protagonistas comparten sus historias y experiencias. Cada episodio no solo ofrece entretenimiento, sino también reflexión y aprendizaje tanto para los hinchas como para los propios jugadores.

Desde su estreno, Enfocados contó con la participación de una impresionante lista de invitados. Figuras como Paolo Guerrero, Juan Manuel Vargas, Edison Flores, Christian Cueva y Pablo Sabbag desfilaron por el programa, aportando sus vivencias y anécdotas.

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola conducen el podcast de Enfocados.

