En las últimas horas, el programa de televisión dirigido por Magaly Medina ha anunciado un próximo episodio revelador, en el cual se mostrarán imágenes exclusivas del futbolista Paolo Guerrero, manifestando una actitud agresiva hacia uno de los reporteros de la presentadora televisiva. Los adelantos dejan ver al delantero peruano al borde de una confrontación. Frente a estas circunstancias, el deportista recurrió a sus redes sociales para emitir una respuesta.

Medina indicó que este miércoles 8 de mayo expondría material exclusivo de un acalorado enfrentamiento entre Guerrero y uno de sus periodistas, adelantando fragmentos y cuestionando la conducta de Paolo.“Les garantizamos que tenemos algo que no se pueden perder. Nuestros ‘urracos’ tuvieron un choque casi casi explosivo con Paolo Guerrero. (...) Les vamos a contar todos los detalles con imágenes explosivas”, dijo la comunicadora.

Cabe destacar que el futbolista del club César Vallejo se encuentra en Lima, atravesando un período de descanso médico —acompañado de su familia y su pareja Ana Paula Consorte— tras sufrir una lesión en un encuentro frente a Sporting Cristal. No obstante, a raíz de las imágenes que se proyectarán en el espacio televisivo Magaly TV, optó por brindar una declaración por medio de su Instagram.

“Me gustaría decir que ayer tuve un altercado con un reportero de este programa de la señora (Magaly) que tiene un problema conmigo. Tiene odio y rencor por lo que sucedió en el pasado, que creo que no hacer falta mencionar. Lo que yo quería decir es que ayer nadie perdió los papeles, al contrario, me faltaron el respeto. Eso no lo voy a permitir ni aceptar”, comenzó diciendo Paolo en su descargo

“Puedo aceptar muchas cosas, me han hecho una serie de preguntas que trato a veces de no darle bola, pero lo que no voy a aceptar es que me falten el respeto, que me hagan preguntas y se rían en mi cara. Entonces le digo a esta señora que puede mandar a quien quiere a que me provoque y no voy a pisar el palo, pero no voy a aceptar que me falten el respeto”, agregó el futbolista.

Posteriormente, el jugador señaló que en el programa de farándula en mención tienen la capacidad de editar su contenido, de manera que parezca que la situación fue diferente a como realmente ocurrió: “Ustedes editan muy bien los videos, no van a poner lo que tu trabajador me dijo, como me faltó el respeto, de la forma como se río. Una acción tiene una reacción y de loco no actué así y es por algo que me sacó de las casillas”.

Finalmente, Guerrero lanzó una seria advertencia a Magaly, recordándole que está impedida legalmente de mencionar su nombre según orden judicial: “Quería hacerle recordar a la señora que ella judicialmente está prohibida de tocar mi nombre, mencionarme en su programa. Si se olvidó, le hago recordar para no tener más problemas”.





La situación de Paolo Guerrero en César Vallejo

Paolo Guerrero no ha logrado mantener la regularidad deseada en su desempeño con César Vallejo y se encuentra actualmente fuera de juego debido a un desgarro muscular. Según el informe médico más reciente de la UCV, fechado el 3 de mayo, se estima que el jugador necesitará alrededor de dos semanas y media para recuperarse. De momento, en la temporada, el ‘Depredador’ ha participado en 11 partidos, marcando 4 goles y proporcionando una asistencia.

César Vallejo: lo que se le viene

Luego de caer 1-5 ante DIM, por Copa Sudamericana, César Vallejo deberá medir fuerzas con Chankas, por la fecha 15 de la Liga 1, este sábado 11 de mayo, en el estadio Mansiche. Posteriormente, se enfrentarán con Always Ready por la quinta jornada de la fase de grupos del torneo continental mencionado, en compromiso programado para el miércoles 15 de mayo desde las 9:00 p.m. (horario peruano). Es preciso señalar que este duelo también se disputará en Trujillo.

Paolo Guerrero se encuentra en recuperación tras un desgarro muscular. (Foto: Club UCV)





