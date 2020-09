La Copa Libertadores regresa y con ello el calendario de viajes y preparaciones, de cara a los duelos internacionales que se disputarán a partir del 15 de setiembre. Binacional necesita de victorias con una alta cuota de goles para continuar en carrera en el certamen, pero su próximo rival ‘pisa’ fuerte en Ecuador y no estará dispuesto a ceder los tres puntos. En Deporcast, conversamos con el directivo de LDU Quito, Estaban Paz, quien detalló cómo llega el plantel para este encuentro copero y las expectativas que trae consigo la ‘fiesta’ del fútbol sudamericano.

El torneo ecuatoriano arrancó casi a la par que el peruano, tras la pandemia. Hoy son punteros en la tabla, ¿cuál ha sido la clave para que el equipo retorne con tanto éxito al campeonato, ya que han sumado hasta el momento cinco victorias, dos empates y una derrota?

La base para el éxito es la continuidad del proyecto deportivo que lo iniciamos hace tres años con Pablo Repetto. Creo que a lo largo de los años hemos tenido altos y bajos, pero si se protege un proyecto deportivo va a terminar siendo por lo menos un proyecto con éxito asegurado. Nadie puede asegurar un campeonato o una copa, lo que sí podemos asegurar es ser protagonistas, ser un equipo que esté peleando los primeros lugares de la competencia tanto a nivel nacional como internacional. Eso podemos garantizar y creo que lo hemos venido cumpliendo en los últimos años.

¿Cuáles son las fortalezas y en qué falta trabajar, para que estos resultados se mantengan?

Creo que tener una base de jugadores nacionales importantes, inyectar jugadores de jerarquía y tener jugadores en las distintas líneas que tengan la capacidad de recambio. Y más en estos momentos tan complicados donde tenemos una seguidilla de partidos importantes. Tenemos que competir muy rápidamente en el campeonato cada semana, tres partidos por semana, y dentro de eso ajustar los partidos de Copa Libertadores. Tener un robusto equipo nos permite acceder a esos dos frentes. También tener protocolos muy rigurosos de bioseguridad para no tener contagios en el equipo es muy importante.

¿Qué tanto afectó la crisis sanitaria del COVID-19 a LDU Quito?

Ha sido muy difícil la situación, más de la parte de salud interna, en la parte económica, donde hemos visto una contracción brutal de la economía del país y me imagino de la economía mundial. Donde el hecho de no tener la posibilidad de rentabilizar el proyecto y presupuesto de parte de entradas y taquilla nos ha mermado con cerca de unos tres millones de dólares al año. El hecho de no tener pagos de televisión al momento, no hemos tenido los pagos regulares de momento, nos ha puesto con un flujo de caja desgastado. Hemos creado pasivos del club que terminan siendo una burbuja difícil de aguantar porque en cualquier momento esa burbuja se revienta y las conclusiones pueden ser negativas.

Si bien son primeros en la tabla, no lideran por el registro de goles a favor, ¿qué falta para incrementar esa cuota de goles, los mismos que también serán necesarios en la Copa Libertadores?

Está claro que hoy no podemos exigir más de la cuenta a los jugadores porque vienen de una para tan inusual que el regresar normalmente a la competencia les va a tomar en tiempo. Tenemos jugadores desequilibrantes en ofensiva, jugadores de primer orden pero van a entender que el camino es con trabajo.

Sobre la Libertadores, ¿qué preparativos se alistan para su nuevo arranque en este certamen continental?

Qué ilusión volver a jugar la Copa Libertadores. Estuvimos a días de viajar a Juliaca, ese era nuestro destino. Y para nosotros después de tanto tiempo, de una para prolongada, empezar a ver que se retoma la competencia internacional y nacional es un halago, es una descompresión de tanta dificultad que hemos vivido. El volver a jugar Copa Libertadores, no solo por la parte de prestigio, no solo por la parte deportiva, sino también por la parte económica, es importante. Vamos a perder plata por la falta de taquilla, pero resolvemos si es que la competencia no deja de existir.

¿Qué detalles faltan para su viaje a Lima? Teniendo en cuenta el cierre de fronteras y cuidados extras.

Hoy por las circunstancias los equipos (peruanos) se concentran en Lima y ha cambiado la operatividad. Entonces viajaremos el día lunes en horas de la mañana a Lima, nos quedaremos en el hotel Sheraton y después del partido inmediatamente regresamos porque el sábado tenemos competición. Queremos también mantener una posición en el torneo local.

¿Qué saben de Binacional?

Es un buen equipo que hizo una fuerte localía en Juliaca. Un equipo novel en Perú, que ha tenido un buen andamiaje en los últimos años. Será muy difícil hoy adaptado al llano. Y a nosotros siempre nos ha costado jugar en Lima, hemos jugado en Sporting Cristal, con Alianza Lima, con Universitario y hemos encontrando las dificultades normal de un fútbol bien logrado como el peruano. Tomaremos todas las precauciones para hacer nuestro fútbol e ir a contrarrestar la capacidad del rival, pero sabiendo que tomamos los recaudos ante un buen equipo como es Binacional.

¿Será una ventaja jugar en Lima y ya no en Juliaca, como se tenía planificado al principio?

Los partidos hay que jugarlos y la localía la tiene Binacional, independientemente si la juega en su estadio o un estadio en Lima. Es un equipo que va a proponer y buscará hacernos daño. Tenemos que ser inteligentes, porque nosotros queremos clasificar. Y para eso hay que exigirnos al máximo. Vimos que le ganaron a Sao Paulo y de buena manera. Eso lo deja a Binacional y a todos los cuatro equipos equiparados en puntos. Claro que tuvo un revés muy fuerte contra River. Pero un revés lo tiene cualquiera.

¿Qué lección dejó los primeros encuentros de la Copa Libertadores y cómo llega el equipo para la continuación de este torneo?

Venimos con el cambio notorio y fuerte, la salida de Antonio Valencia, que nos daba un balance fuertísimo en la mitad de cancha. La situación económica fue agobiante y Antonio tomó la decisión de separarse del club y después tuvimos que recomponer con un jugador argentino Ezequiel Piovi y dejar de continuar con la inclusión de Carlos Rodríguez. El equipo está completo. Seguramente tendremos un equipo 100% disponible para el técnico.

En la década de los 2000, LDU Quito fue uno de los equipos más competitivos, no solo en Ecuador, pues fueron campeones de la Copa Libertadores en el 2008 y de la Sudamericana el año siguiente. ¿Qué objetivos se han trazado para los siguientes años?

Uno puede soñar en grande, no puede dejar de soñar en grande. Pero hay muchas dificultades. Primero la diferencia económica que tenemos con equipos de Argentina y de Brasil principalmente. Sin embargo, está claro que las chequeras no juegan al fútbol y de ahí tenemos que sacar esa ventaja. Difícil igual porque la chequera te puede brindar jugadores diferentes. Sin embargo, los procesos son los que deben acompañar los resultados positivos. Tener jugadores con una base adecuada es lo importante y eso es, vuelvo y repito, lo que hemos venido sosteniendo a lo largo de los años. Tenemos una base de equipo que puede lograr cosas importantes. El año pasado con un equipo igual logramos jugar hasta cuartos de final en Copa Libertadores. Este año quisiéramos superar esa posibilidad y por qué no pensar y soñar en llegar a una final.

¿Qué recuerdos se tiene de los peruanos que pasaron por LDU Quito?

Siempre los mejores recuerdos con todos los jugadores peruanos que vinieron a Ecuador, que llegaron a Liga principalmente. A Juan Carlos Oblitas lo conozco bien, un técnico que dejó un legado importante, con Roberto Palacios que cada vez que podemos tenemos conversaciones. A Guillermo La Rosa no lo hemos vuelto a ver en algún tiempo. Julio César Farfán no sé cómo estará pero la verdad muy buen jugador. Peruanos que dejaron una excelente imagen. Con ‘Chorri’ que estuvo hasta hace poco acá y se le realizó un homenaje.

¿Qué tan cotizado es el futbolista peruano en la liga ecuatoriana?

El futbolista peruano es muy cotizado, eso sin duda. El deportista que tiene posibilidades de salir de su país adquiere otra categoría y ello implica una inversión más grande. Aquí tiene una muy buena referencia, sobre todo por la última etapa que ha hecho la Selección Peruana, con Ricardo Gareca a la cabeza. Un técnico que marca un proceso y una proyección distinta a la que tenía anteriormente este elenco y sus jugadores. Vemos que está produciendo muy buenos futbolistas, de mucha capacidad y calidad, por lo que no me sorprende que se esté exportando de buena manera a estos deportistas.

¿Qué expectativas se tiene de cara al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas? ¿Cómo llega Ecuador?

Ha sido muy convulsionado el tema acá, en la selección nacional. Hubo muchas dificultades en el proceso y en el proyecto. El actual presidente de la Federación de Ecuador recibió un proyecto iniciado, por parte de la anterior administración, con el ‘Bolillo’ Gómez a la cabeza, el cual fracasó y se tuvo que rescindir el contrato. En ese periplo de situaciones y circunstancias, se escogió un nuevo proyecto -que para muchos era importante-, un cambio completo de esquema con Jordi Cruyff a la cabeza, un gerente deportivo como Cordón, que tiene una proyección internacional de primera. Esto, debido a que nos sentíamos rezagados, respecto al resto de Sudamérica. Ese proyecto fracasó también, porque estuvo involucrado una situación interna federativa de terror, porque pasó de todo. El vicepresidente quiso descabezar al presidente y más. La típica situación oscura que ocurre en nuestro fútbol y en nuestras latitudes suceden seguido. Cuando se resolvió, el presidente actual comenzó a definir el nuevo proyecto, esta vez, uno ‘pisando más la tierra’, normal en el contexto de la construcción de algo más ecuánime y se escogió a Gustavo Alfaro. Él es un técnico que ha tenido mucha capacidad de clubes, individualmente hablando, de la talla de Boca Juniors y la presión que significa conducir un equipo así. No ha tenido selecciones nacionales, pero confiamos que pueda ser el técnico idóneo, al igual que pasó con Gareca en su país. Sabemos que Alfaro no es un mago, tendrá que escoger en el corto tiempo que tenemos las mejores opciones para llevarnos una vez más a un Mundial.

