Como el reinicio de la Liga 1 no ha sido del todo favorable para Melgar (empataron con César Vallejo y cayeron ante Carlos Stein), la mirada de Paolo Fuentes por ahora solo está direccionada al cotejo que sostendrán por la tarde frente a Sport Boys. Lo positivo es que tiene una motivación extra: su nombre apareció, por primera vez, en la convocatoria de Ricardo Gareca. Sí, desde mañana se unirá a los trabajos de la Selección Peruana.

¿Cómo te sentiste tras la convocatoria a la Selección Peruana?

Más allá de que me llene de mucha felicidad, se me vinieron muchas cosas a la mente, muchos recuerdos y algunas cosas que uno pasó. La verdad que estar en una convocatoria a uno lo llena de orgullo, pero es una gran responsabilidad. Estoy preparado para esta oportunidad.

Esta es una oportunidad importante que puede marcar una pauta para ser considerado en fechas posteriores...

Indudablemente, es una oportunidad que te puedan ver. Yo estoy mentalizado en trabajar, esforzarme mucho, en poder prepararme para estar a la altura de mis compañeros y ganarme un espacio en la selección, que es lo que más quisiera.

Tras conocerse la noticia, ¿cuál fue la reacción que hubo entre tus compañeros de Melgar?

Me emocioné bastante con la noticia. Me comenzaron a llamar desde Arequipa, mi familia y mis compañeros me felicitaron, aunque ello me agarró de sorpresa.

¿Hubo alguna comunicación previa por parte del comando técnico de Ricardo Gareca?

Yo, la verdad, no tuve contacto con nadie de la Federación, por eso es que me agarró se sorpresa la convocatoria. Pero gracias a Dios se me dio la oportunidad y toca aprovecharla.

¿Qué significa para ti este primer llamado a la Selección Peruana?

Espero ganarme un espacio en la selección. Para mí significa mucho, es un gran avance en mi carrera y en lo personal es un sueño cumplido, como lo comenté antes. Porque es algo que quise desde muy chico y es una meta que me venía trazando hace bastante tiempo. Gracias a Dios se me dio ahora y tengo que aprovechar esta oportunidad que me da el ‘profe’ Gareca y Dios.

¿Ya conversaste con Jesús Pretell sobre la convocatoria? Recordemos que anteriormente ya ha sido llamado por Ricardo Gareca...

Tuvimos la oportunidad de conversar. Me estaba explicando un poco cómo era la situación allá, aunque no nos extendimos mucho en el tema, fuimos concretos en lo que se charló. Solo queda esperar al martes para ver en persona cómo es adentro.

De vuelta al torneo local, ¿cómo se han organizado tus compañeros y tú para vivir en Lima? En algunos equipos, los jugadores han alquilado departamentos en grupo...

Los que tienen familia acá se han quedado en sus casas, mientras que los que no somos de Lima tuvimos permitido alquilar un departamento y así es como estamos viviendo. Yo vivo solo.

¿Qué comentarios hubo tras la derrota ante Carlos Stein?

Estamos atravesando una situación complicada, por el tema de que no se nos dieron los resultados. Pero confiamos mucho en el equipo, confiamos que esto se pueda levantar. Por ahí es mejor que nos pasen estas cosas ahora, para poder corregirlas y afrontar la última parte del campeonato de la mejor manera.

La gente ya le dio la vuelta a la página, estamos enfocados en lo que es Sport Boys y esperamos sacar un triunfo contra ese equipo, que es lo que más queremos todos.

¿Qué se ha conversado en el camarín, junto a Carlos Bustos, sobre Sport Boys?

Hemos estado concentrados en nosotros, tratando de corregir nuestros errores, viendo los partidos de nosotros para ver las fallas que estábamos cometiendo, más que todo eso. Por la tarde (domingo) tuvimos otra charla, vimos videos del rival, así como sus virtudes y debilidades.

¿Qué fortalezas y debilidades has visto en estas primeras fechas del reinicio del campeonato?

Siento que tenemos gente de buen pie, que juega bien al balón, que saca desde atrás la pelota, que le gusta desempeñarse bien. Tenemos gente que está comprometida con el equipo, que son cosas básicas para luchar un campeonato. Por ahí estamos con falta de confianza, pero siento que es parte de que no tuvimos algunos partidos antes de reiniciar el torneo y eso mermó un poco el rendimiento de todos. Igual, es algo que vamos a ir agarrando con el pasar de los compromisos y espero que este duelo ante Boys podamos ganar e iniciar así una racha positiva.

Sobre la Copa Sudamericana, ¿qué expectativas hay de este torneo, que ya arranca a finales de octubre?

Por lo que sabemos, se va a jugar en Lima, aunque aún no sabemos a qué rival vamos a enfrentar. Por ahora, nos queda enfocarnos en el torneo local, en hacer las cosas bien acá, para llegar de la mejor manera a la Copa Sudamericana y poder aspirar a una clasificación. Gracias a Dios, tenemos un plantel amplio con jugadores de buen pie.

