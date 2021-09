Dragon Ball Super: datos desconocidos del episodio 76 del manga

El episodio 76 de Dragon Ball Super, titulado “El destino de los Saiyans”, ya está disponible en Manga Plus por si quieres estar enterado de lo que sucede con Goku y Vegeta, y no tengas que esperar hasta el lanzamiento del anime. No hay nada seguro sobre esto último, por lo que te recomendamos la lectura de cada capítulo elaborado por Toyotaro y Akira Toriyama.

Empecemos con Vegeta y la tremenda patada que le dio a Goku por intervenir en la pelea contra Granola. Si se fijan bien en los detalles, Vegeta patea el brazo derecho de Goku. La escena es prácticamente la misma de lo que sucedió en el episodio “¿Este será el fin de los Guerreros Z?” del anime Dragon Ball Z. En ese capítulo, Androide 18 patea y rompe el brazo de Vegeta.

DRAGON BALL SUPER | Detalles del episodio 76

Otra escena que merece una mención honrosa es el nuevo poder de Goku. Granola goza de una excelente puntería, por lo que es capaz de golpear en puntos vitales para acabar con los rivales. Pues bien, cuando Goku vuelve a la batalla, revela que ahora puede mover sus puntos vitales.

¿Cómo es eso posible? Los puntos puntales vienen a ser zonas críticas en los que los órganos se ven afectados, causando así el colapso de la persona. Pues bueno, ¿cómo es que Goku mueve sus puntos vitales? ¿Será que ahora puede mover sus órganos?

Quizá ocurrió una mala interpretación a la hora de traducir al español. Primero Goku dice que sí puede mover sus puntos vitales, pero luego explica que puede mover un poco el lugar en el que Granola va a golpear en el lapso que este detecta el punto vital. Sí recibe el golpe, pero no conecta en el punto vital por moverse un poco.

¿Será que trata de esquivar y así mueve el punto o es que mueve el punto crítico en sí? Son dos cosas distintas y merece una explicación más detallada.

