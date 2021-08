Dragon Ball Super: todas las teorías sobre la nueva evolución de Vegeta en el manga

Dragon Ball Super reveló una nueva evolución de Vegeta en la saga ‘Granola el superviviente’. El capítulo 74 ha despertado mucha curiosidad sobre lo que será capaz de hacer el personaje para hacer frente a quien deseó ser el más poderoso del universo. Aquí compartimos varias teorías sobre esta nueva faceta del Príncipe Saiyajin.

Vegeta está alcanzando la divinidad y esto parece confirmar una de las teorías que se habla desde siempre en Dragon Ball Super: la posibilidad de que Goku y Vegeta pasen a ser los próximos dioses del Universo 7. Goku haría de Angel como Whis y el Ultra Instinto, y Vegeta haría de Dios Destructor como Beerus y el Hakai, el Poder de la Destrucción.

Un detalle importante es lo que dice Vegeta a Granola antes de la transformación: “Qué divertido. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. No tengo que proteger ni salvar a nadie. Puedo simplemente concentrarme en el combate. Este es el mejor de los sentimientos”.

DALE PLAY | Teorías de la evolución de Vegeta

La frase coincide con lo que Beerus aconsejó al Príncipe Saiyajin hace dos episodios del manga Dragon Ball Super. Fue en los entrenamientos cuando Beerus le dice a Vegeta: “Mientras la duda pese sobre tu alma, este poder nunca será tuyo. Mientras estés atrapado por el pasado, nunca lograrás superar esto. Mi mente siempre está en la destrucción y nada más. Por eso no hay límite para mi poder”. Es decir, Beerus lo preparó mentalmente y Granola simplemente activó el poder de Vegeta que fue llevado al límite.

¿Dónde estaría la nueva evolución de Vegeta en la escala de transformaciones de Dragon Ball Super? Aún es prematuro tener una respuesta, porque no lo hemos visto en acción. Lo más lógico sería pensar que está por encima del Saiyan Blue, pero falta precisar si es que el nuevo diseño es una evolución en sí o un estado mental como el Ultra Instinto.

