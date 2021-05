Seguro de que ya estás al tanto de la nueva película de Dragon Ball Super. Lo único confirmado sea el año de estreno y algunas cosas que dijo Akira Toriyama, por lo que el podcast Dale Play te contará qué cosas son las confirmadas y después cómo estas pueden sugerir una idea de lo que veremos en la pantalla grande.

Sobre la fecha de estreno, ya sabemos que será en 2022, ¿pero en qué parte de 2022? Los japoneses tienen su propio calendario a la hora de lanzar nuevas películas, no es igual que el de Occidente, y esto ya lo hemos visto con la película de Broly, el cual se estrenó en diciembre de 2018 en Japón y en enero de 2019 para el resto del mundo.

Entonces, hay dos posibilidades para la película de Dragon Ball Super: que el estreno sea en enero de 2022 a nivel mundial o que Toei Animation haga el lanzamiento en diciembre de 2022 y recién veamos la cinta en enero de 2023. Recordemos que diciembre fue un buen mes para la taquilla de Broly, por lo que podrían repetir la fórmula mientras los cines reabren luego de la pandemia.

DRAGON BALL | Podcast de Dale Play

Acerca de la animación, Akira Toriyama dijo algo interesante sobre su equipo gráfico, el cual estará “trazando un territorio inexplorado en términos de estética visual para brindar a la audiencia un viaje increíble”. Dicho “territorio inexplorado” podría significar muchas cosas, y una de esas -según mi teoría- sería recurrir a la animación 3D por completo.

Sobre la trama, no hay mucho por contar, salvo que de cierto comunicado de Toei Animation en el que se habla de “una historia original” de Dragon Ball Super. Akira Toriyama habló de la aparición de un “personaje inesperado”, entonces, si se trata de alguien “inesperado”, no puede ser un personaje nuevo al 100%. Podemos concluir que no será una “historia original” por completo, sino que tendrá varios recursos de la franquicia y la aparición de este “personaje inesperado” debe hacerse en un marco hasta predecible para la comunidad.

