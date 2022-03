La plataforma Hulu adelantó que habrán episodios de Futurama. La buena noticia ha hecho que los fans no soporten esta “brillante” idea, porque la serie ya tuvo un final y, como siempre digo, las cosas más hermosas en la vida son las que se acaban.

Aún tendremos que esperar al 2023 para tener una idea de los planes de Hulu con Futurama. Al momento de publicar este podcast, no se confirmó la participación de Bender. Sucede que en el anuncio oficial, el nombre de John DiMaggio, la voz de Bender, no aparecía por ningún lado.

Con todo esto, vayamos a la pregunta clave: ¿realmente los nuevos episodios de Futurama podrán arruinar el final de la serie?

Por si no lo recuerda, el último capítulo -titulado Meanwhile- muestra a Fry y Leela viviendo juntos en un mundo con el tiempo congelado. Sucede que Fry metió la pata con un equipo de viaje temporal. Eso causó un bucle hasta que Leela interviene y altera todo de tal manera que ambos acabaron prácticamente solos en un mundo con el tiempo congelado.

FUTURAMA | ¿Valen la pena los nuevos episodios?

Fry y Leela viven en ese mundo desolador, ambos organizan su boda y pasan décadas viajando por el mundo. En un momento dado, aparece el Profesor para revertir el tiempo y así regresar a la normalidad; sin embargo, el problema es que Fry y Leela no recordarán nada de su vida como casados. Ambos aceptan la condición con el acuerdo de “volver a vivir” el pasado, y fin, eso prácticamente resume el episodio final.

Traer de vuelta a Futurama no niega ni contradice los eventos que tuvieron lugar en Meanwhile. El problema es que, de haber una continuación, el episodio final daría a Fry la excusa para simplemente seguir adelante y actuar como si todo lo que vimos en Meanwhile fuera en vano. Prácticamente, cualquier cosa que venga después de Meanwhile arruina la ilusión, la expectativa de la relación amorosa entre Fry y Leela, porque con Meanwhile pudimos imaginar lo que haría la pareja. Los nuevos episodios de Hulu, por lo tanto, harían que esa expectativa no se haga realidad.

Ahora, Futurama es una serie autoconclusiva (cada episodio tiene su propio cierre dentro de un mismo universo). Fry y Leela son tan solo una parte de ese universo, por lo que Hulu puede explorar más finales para los demás personajes. Ya eso dependerá del talento de los guionistas, porque asumen el riesgo de arruinar la historia. Lo criticable es que asumirán el riesgo cuando nadie ha pedido nuevos episodios de Futurama ni hacían falta.

