Todo lo que debes saber para disfrutar de “Ghostbusters: Afterlife”

Ya sabrán que en la cartelera hay una nueva película de Ghostbusters llamada “Afterlife” o “El Legado”. Una obra que personalmente me encantó y, para serles sinceros, no es para tomársela en serio. Creo que muchos han pasado por lo mismo, ya que la película dirigida por Jason Reitman tiene un 63% de aprobación por la crítica y un rotundo 95% por la audiencia según Rotten Tomatoes.

Ahora, no quiero arruinarles la película con spoilers pero sí contarles algunos datos interesantes de la franquicia y una recomendación que deberán ver en Netflix para disfrutar de Ghostbusters: Afterlife.

No se puede hablar de los Ghostbuster sin mencionar a Bill Murray, pero sabías que él no estaba pensando para el elenco. Originalmente, el papel de Murray iba a ser interpretado por John Belushi, pero el actor murió y Murray pasó a ser el candidato. De hecho, Eddie Murphy también fue pensando para formar parte del equipo. A pesar de los cambios, Belushi no se quedó fuera, porque el diseñó de Slimer está basado en él.

GHOSTBUSTERS | Datos desconocidos de la franquicia

Hoy en día sabemos que Ghostbusters tuvo un éxito tremendo, pero pocos apostaron por el guion original y no era para menos, porque la historia transcurría en el espacio y los cazafantasmas eran personajes que habían por todos lados. La idea era tan alocada que sería muy costosa adaptarla al cine. Se descartó el plan pero hubo algo que el director rescató del concepto y lo transformó en el Ghostbusters que ahora conocemos.

En ese Ghostbusters original todos recuerdan las escenas en Nueva York... ¡pero nada más equivocado! El rodaje se hizo en Los Ángeles, salvo por algunos lugares emblemáticos de Nueva York y esto no era para menos si tenemos en cuenta el presupuesto.

Otro dato interesante involucra al Ecto-1, el auto de los Cazafantasmas. Si es que un día quieres diseñar tu propio vehículo, la máquina es en sí una ambulancia Cadillac de 1959, modelo Miller-Meteor.

