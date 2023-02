Hay quienes se enteraron de The Last of Us por la serie de HBO Max y no por el excelente videojuego que salió originalmente para PS3. Es así como muchos de los espectadores están interesados en probar el videojuego, pero la decisión de cuál comprar es un tanto complicada. Hay algunos detalles que deberías tomar en cuenta respecto a la adaptación.

Sucede que el primer The Last of Us, el que salió al mercado en 2013 para PlayStation 3, tiene dos versiones más que son diferentes y cada una con sus propias características. Pero no te compliques, la respuesta es sencilla pero siempre es bueno saber un poco más de la franquicia en consolas.

Después del éxito de The Last of Us en PS3, los desarrolladores Naughty Dog y Sony Interactive Entertainment apostaron por la remasterización y es así como nació The Last of Us Remastered para PS4 en 2014. Casi 10 años después, en 2022, se lanzó una nueva versión completa del juego, The Last of Us Part 1. Esta puede parecer la versión definitiva para jugar, pero dependiendo de los deseos del jugador, no es tan simple como eso.

Para quienes saben de The Last of Us por la serie, jugar TLOU Part 1 podría ser la mejor opción. Sin duda, esta es la versión más definitiva de la historia y probablemente la que más interesará a los fanáticos de la serie protagonizada por Pedro Pascal.

Por su parte, The Last of Us Remastered es la mejor opción para aquellos que buscan experimentar TLOU tal como se lanzó inicialmente. Por supuesto, el original también está disponible, pero las mejoras y el contenido adicional de la remasterización hacen que la versión de 2013 quede obsoleta. A esto hay que sumar los comentarios adicionales y características detrás de escena que son imprescindibles para los fanáticos acérrimos. A esto hay que sumar el modo multijugador de TLOU, Factions. El modo multijugador se omitió en TLOU Part 1, por lo que la remasterización ha mantenido esa dimensión del juego original.

Ahora sí, creemos que ya estás bien informado sobre cuál versión comprar y así disfrutar de la historia y conocer aún más la trama de la exitosa serie de HBO Max.

