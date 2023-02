Solo es cuestión de días para que arranque la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel con “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, una película que ojalá despierte a la audiencia con el desastre que fue la Fase 4. Seamos sinceros, Marvel se ha ido por las ramas y cada producción se siente más Disney que la otra. Ahora es el turno de Scott Lang y Hope van Dyne para hacer lo que Thor: Love and Thunder no pudo.

La cinta protagonizada por Paul Rudd como Ant-Man llegará a los cines el 16 de febrero en Perú. En Estados Unidos viene a ser creo el 17 de febrero. De igual manera, salvo que vivas en Corea del Norte, la cinta debería llegar a tu cine más cercano dentro de este fin de semana.

Ahora sí vayamos al propósito de este podcast. Para entender mejor Quantumania, te aconsejo ver algunas cintas de Marvel en las que aparece Ant-Man para conocer todas las dimensiones de su historia, porque sí que tiene mucho por desarrollar. Ahora acomódate que te espera una maratón de cuatro películas.

Las películas del UCM que debo ver antes de Ant-Man 3

Por obvias razones, la primera cinta que deberás ver es Ant-Man, la primera de todas del 2015. Allí nos enteramos que el doctor Hank Pym decide renunciar a S.H.I.E.L.D. luego de descubrir que la agencia ha intentado apropiarse de la tecnología de su traje de Ant-Man, la cual el científico considera muy peligrosa. Ojo con esto, porque aquí ya se habla por primera vez del Reino Cuántico y de la desaparición de Janet Van Dyne al encogerse más de lo debido.

Te invitamos a seguir descubriendo cuáles son esas películas a través del podcast de Dale Play.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.