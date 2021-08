Cada miércoles hay novedades de What If...?, la serie animada de Marvel para la plataforma Disney Plus. Los nuevos episodios traen cambios en la línea original del UCM y exploran los universos alternativos de casi todos los personajes con recursos de los cómics. Si solo sabes de Marvel por las películas, prepárate para conocer estos datos que incluyen las historietas y el tras bambalinas de Hollywood.

WHAT IF...? | Las voces

Primero hablemos de T’Challa. Como sabrán, en 2020 falleció Chadwick Boseman, el actor que hacía de Black Panther en el UCM. La cuestión es que sí llegó a grabar la voz de su personaje en What If...? para cuatro episodios por separado.

Otro dato es que Dave Bautista no hace la voz de Drax, sino es otro actor llamado Fred Tatasciore, conocido por ser el teniente Shax en Star Trek: Lower Decks y al Demonio de Tazmania en Space Jam: A New Legacy.

WHAT IF...? | Easter Eggs

¿Cómo es que Nebula luce tan distinta al UCM? En las películas de Marvel, Nebula explicó que Thanos reemplazaba una parte de su cuerpo orgánico cada vez que perdía una pelea de entrenamiento contra Gamora. T’Challa intervino en What If...? para evitar esta práctica.

Otro detalle es el nombre de la nave de T’Challa. En el UCM, la nave en cuestión se llama Milano, por la actriz Alyssa Milano. En cambio, T’Challa prefirió Mandela por el apellido del presidente y pionero de los derechos civiles de Sudáfrica, Nelson Mandela.

Hay algo más cuando Korath se encuentra con Star-Lord. Allí nos enteramos que el villano en realidad admira a T’Challa y se arrodilla. ¡Ese detalle no es por gusto! Bruce Banner hace lo mismo en Avenger: Infinity War, cuando llega por primera vez a Wakanda y no sabía cómo reaccionar ante él.

