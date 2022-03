Doctor Strange in the Multiverse of Madness dará forma al caos multiversal para el desarrollo de la Fase 4 del UCM. Ya vimos un poco de esta nueva amenaza en las últimas escenas de Spider-Man: No Way Home con la aparición de los tres Peter Parker y los villanos de sagas anteriores.

Por lo pronto, sabemos que Strange tendrá que aliarse con Scarlet Witch y America Chavez para estabilizar el caos multiversal. Todo bien hasta aquí, pero aún hay una duda sobre quién es el Hechicero Supremo o cómo se elegirá y no, no se trata del mismo Strange.

Recordemos que, en Spider-Man: No Way Home, Wong explicó que él tuvo que asumir el cargo ante la ausencia de Strange entre los eventos de Avengers: Infinity War y Endgame. Strange, al igual que Spider-Man y varios otros personajes, desapareció por el chasquido de Thanos en Infinity War.

DALE PLAY | Expectativas sobre Doctor Strange 2

En la primera cinta de Doctor Strange, el personaje asume la identidad de Hechicero Supremo por sí mismo, como si fuese un halo mágico. El tema es que, en los cómics, los Hechiceros Supremos son elegidos y eso lo vimos en “Doctor Doom: Triumph & Torment”. Allí supimos de la existencia de Oshtur, Hoggoth y Agamotto, uno tres seres sobrenaturales también conocidos como los Vishanti.

Al elegido o a quien salga victorioso de una pelea entre los candidatos recibe de Oshsutr la sabiduría, de Agamotto la perspicacia y de Hoggoth la fuerza. En los cómics, Strange ha tenido que competir contra nada menos que Doctor Doom por el puesto.

Todo parece indicar que esta dinámica se replicará en el UCM con Doctor Strange 2. De ser así, Wong asumió el título de Hechicero Supremo simplemente porque creía que alguien necesitaba poseer ese rol, pero no ha sido designado oficialmente para ello. Quizá en esta película por fin sepamos la historia de cómo se elige al verdadero Hechicero Supremo de la Tierra, y allí deberían aparecer los Vishanti.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.