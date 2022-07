Thor: Love and Thunder es la cuarta película del dios asgardianoEsto hace que la comunidad preste atención a los muchos detalles, historias y personajes que merecen ser recordados. Sin embargo, hay un problema: 120 minutos no bastan para tantas estrellas.

Aunque Taika Waititi dio el gusto a la comunidad de Marvel, las cifras juegan en su contra. Thor: Love and Thunder tiene un 68% de aprobación en Rotten Tomatoes, por lo que está debajo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Iron Man 2 y Avengers: Age of Ultron. Ocupa el puesto 26 de 29 películas, solo superando a The Dark World y la colera Eternals.

Avengers: Endgame acabó con Thor (Chris Hemsworth) yéndose con los Guardianes de la Galaxia. Love and Thunder, por lo tanto, generó expectativas sobre las apariciones de personajes como Drax, Mantis, Rocket Racoon, Nébula y Groot... Pero poco tuvieron que hacer en pantalla. Por eso, hicimos un ranking de los personajes que merecieron más tiempo en la película.

MARVEL | Personajes que se extrañaron en Thor 4

Creo que los Guardianes de la Galaxia ocupan casi todo el quinto puesto. Drax es el recurso humorístico de esta franquicia, pero poco pudo hacer en la trama de Love and Thunder. Casi lo mismo sucede con Mantis y Nébula, quienes solo tienen unas pequeñas frases divertidas para justificar su participación en la cinta. La aparición de Rocket Raccoon, quien se hizo amigo de Thor en Infinity War e hicieron una química muy divertida, pasó simplemente desapercibida. Star Lord es el único que se salva.

En cuarto puesto tenemos a la Dr. Darcy Lewis. Ella es la que pone la cuota de humor como la mejor amiga de Jane Foster, pero solo tiene una corta aparición para darle ánimos en su tratamiento contra el cáncer. De ahí no sabemos más de ella, incluso cuando muere Jane.

Si quieres saber el resto del ranking, te invitamos a escuchar el podcast de Depor Play.

