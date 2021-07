Marvel: la segunda temporada de Loki deberá responder todas estas dudas

El sexto episodio de Loki acabó con la introducción de He Who Remains, o “El que permanece”, una variante de lo que será Kang el Conquistador, el próximo gran villano de la Fase 4 de Marvel. Tanta nueva información ha hecho que la serie de Disney Plus tenga una nueva temporada, por lo que ha dejado varios cabos sueltos que ojalá sean atendidos en los próximos capítulos.

Arranquemos con algo que quisiéramos ver vuelta. ¿Qué será de las variantes de Loki? Alligator Loki y Kid Loki siguen en El Vacío junto al resto de Lokis que se me traicionaron entre sí. Ahora que el universo está en caos, resulta probable que todos estos Loki dejen de pelear para escapar y hacer de las suyas en los tantos universos que ahora existen tras la muerte de He Who Remains.

DALE PLAY | Lo que esperamos de la segunda temporada de Loki

La duda nos lleva a otra pregunta igual de importante. ¿Alioth tendrá algún protagonismo en la segunda temporada de Loki? Sabemos que esta criatura está encantada, por lo que podría seguir las órdenes de Sylvie para hacer frente a la guerra multiversal que se aproxima.

Un dato que aún no se ha resuelto y esperamos que llegue a la segunda temporada de Loki es cuál es el origen de Mobius. ¿De qué parte de la la Línea Sagrada del Tiempo fue secuestrado? Ya sabemos que todo el personal de la AVT son variantes, desde Ravonna hasta Mobius. Esto quiere decir que ambos fueron secuestrados de sus líneas temporales. Ravonna fue una profesora de secundaria, ¿y Mobius qué?

Loki explora la historia del hermano de Thor después de su escape en Avengers: Endgame. El elenco está conformado por Tom Hiddleston, Sophia Di Martino (Sylvie), Owen Wilson (Mobius M. Mobius), Gugu Mbatha-Raw (Ravonna), entre otros. La dirección está a cargo de Kate Herron.

El sexto y último episodio de Loki está disponible en Disney Plus.

