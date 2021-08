Marvel: los datos más escondidos del primer episodio de What If...?

Arranquemos con lo más general sobre el primer episodio de What If...? en Disney Plus. ¿Cómo es que el episodio conecta con Loki? En el podcast anterior expliqué que What If...? es canon y que no cuenta con la participación de la AVT por cuestiones de programación: Loki se produjo después de la serie animada, así que habian cosas que ya estaban sobre el camino.

Ahora, aún con esas, la naturaleza de What If...? coincide con el caos multiversal, es decir, las líneas alternativas del tiempo en el que la gente hace lo que supuestamente no debería hacer según la Sagrada Línea Temporal. Recordemos que esta huevada fue una invención de He Who Remains para poner todo en orden y así las variantes de este personaje no destruyan la Tierra.

DALE PLAY | Todos los detalles de What If...?

Volviendo a What If...?, la trama recoge la lógica de los eventos nexus de Loki, pero en una realidad alternativa ajena al control de la AVT, de ahí que no intervengan en la decisión de Sharon Carter de quedarse en la planta inferior del laboratorio.

Otro detalles es por qué no aparece el coronel Chester Phillips, interpretado por Tommy Lee Jones en la primera película de Capitán América. Quien asume el papel de Phillips como responsable del proyecto es otro militar, uno llamado John Flynn y caracterizado por Bradley Whitford.

Flynn debutó en la serie Marvel One-Shot: Agent Carter, debido a que Tommy Lee Jones no confirmó su participación. En vez de que otro actor asuma el mismo papel, la producción decidió cambiar a Phillips por Flynn y listo.

Phillips era muy pragmático, por lo que no tendría problemas a la hora de trabajar con Capitana Carter. En cambio, Flynn era todo lo contrario y sirve como villano al querer boicotear las buenas intenciones de Carter.

